Youri Mulder heeft zich na de recente duels in de Nations League uitgesproken over het niveau van het Nederlands elftal en haalt daarbij hard uit naar de huidige status van de selectie. De analist is van mening dat Nederland op dit moment niet tot de absolute wereldtop behoort en dat de ploeg gewoonweg tekortkomt qua individuele kwaliteit om mee te kunnen met de allerbeste landen ter wereld.

De duidelijke woorden van Mulder volgen direct op de moeizame 2-1 overwinning van afgelopen zondag op Servië. De ploeg van bondscoach Xavi Hernández staat na vier duels met acht punten dan wel ongeslagen aan kop in de UEFA Nations League 2026/27, maar op het veld liet Oranje volgens de analisten opnieuw grote kwetsbaarheden zien. Eerder tijdens deze interlandperiode speelde het elftal namelijk al met 1-1 gelijk tegen Duitsland en werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen Griekenland, waarin een vroege 2-0 achterstand moest worden rechtgezet.

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Youri Mulder vindt dan ook dat het verwachtingspatroon rond het Nederlands elftal flink moet worden bijgesteld. "Wij verwachten altijd heel veel van het Nederlands elftal. We hebben goede voetballers, maar tegen een niet zo'n best land als Servië hebben we het al moeilijk", aldus de oud-international, die stelt dat er op het hoogste niveau simpelweg echte kwaliteit ontbreekt. "Wij zijn geen topland, we hebben geen échte topspelers. Dat is gewoon zo."

Mulder stoort zich daarnaast aan de onderlinge ruimtes en de manier waarop de ploeg druk probeert te zetten bij balverlies. "Je kan agressief zijn als je dicht bij elkaar speelt, dan kan je elkaar helpen. Als het misgaat, dan is de ander erbij om te helpen, maar het staat zo ver uit elkaar", legt de analist uit over het veldspel van Oranje.

Theo Janssen over tactische kwetsbaarheid

Theo Janssen deelt bij de NOS voor een deel de zorgen over de de ploeg, al ziet hij vooral een tactische reden achter het probleem. "Als we hoog druk zetten, dan willen we een plus één speler overhouden op het middenveld, waardoor we achterin zwaar in de problemen komen", zo verklaart de analist.

Janssen wijst voor de wisselvallige optredens ook naar het volle schema en het feit dat de spelers nog moeten wennen aan de ideeën van de nieuwe bondscoach. "We moeten ook wennen aan de manier van spelen, vier wedstrijden in elf dagen. Ze hebben veel beelden gezien. Je ziet dingen die leuk zijn, maar ook valkuilen. Als je ver uit elkaar speelt en je verliest de bal, dan ben je kwetsbaar."