PSV verschijnt vrijdag in een bijzonder tenue aan de aftrap tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren grijpen de Eredivisie-wedstrijd aan om clubicoon Coen Dillen te eren, die vandaag honderd jaar geleden werd geboren. Het speciale shirt is gebaseerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren vijftig zijn doelpunten maakte.

Dillen behoort nog altijd tot de grootste namen uit de geschiedenis van PSV. Precies zeventig jaar geleden kwam hij tot liefst 43 doelpunten in één seizoen, een record dat tot op de dag van vandaag overeind staat. Wanneer een speler tegenwoordig richting zulke aantallen gaat, wordt zijn productie nog altijd langs de zogenoemde ‘Coen Dillen-index’ gelegd.

PSV grijpt terug op tijdperk van Coen Dillen

Artikel gaat verder onder video

Voor het shirt waarin PSV tegen Heerenveen speelt, heeft de club nadrukkelijk teruggegrepen op de periode waarin Dillen uitgroeide tot publiekslieveling. Niet alleen het ontwerp van het toenmalige tenue diende als inspiratie, ook het clublogo uit die tijd keert terug.

Daarnaast spelen de PSV'ers vrijdag wel met een rugnummer, maar zonder spelersnaam op de achterkant. Daarmee volgt de club het gebruik uit de jaren vijftig. Ook voor de rugnummers is een speciaal lettertype ontworpen.

Met de actie wil PSV meer eren dan alleen de indrukwekkende productie van zijn voormalige spits. De club benadrukt vooral het karakter van Dillen. "Zijn ongekende doelpuntenproductie maakte hem een vedette op het veld, maar buiten de lijnen bleef hij vooral zichzelf. Terwijl hij in het weekend doelpunten aaneenreeg voor PSV, stond hij doordeweeks gewoon in de sigarenzaak. Geen sterallures, geen grootheidswaan", schrijft PSV.

Mens achter PSV-legende centraal

Behalve zijn doelpunten maakte ook die nuchterheid Dillen populair. "Een Eindhovenaar die zijn voeten liet spreken en ondanks zijn prestaties altijd met beide benen op de grond bleef staan", omschrijft de club zijn voormalige topschutter.

Het speciale Coen Dillen-shirt is vanaf maandag verkrijgbaar in de PSV FANstore. Vrijdag 9 oktober draagt de hoofdmacht het tenue daadwerkelijk tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Het duel begint om 20.00 uur,

Via sociale media deelt PSV maandag een video van een PSV-fans die mijmert over zijn jonge jaren, waarin hij Dillen zag schitteren op het veld.

Coen Dillen. Het Kanon. Voor altijd PSV ❤️ https://t.co/Q7X4koYdZZ — PSV (@PSV) October 5, 2026 PSV eert clubicoon Coen Dillen met speciaal tenue 👌✨ 🔗 https://t.co/PlxWG1QYx8 https://t.co/M6Sa1zMD97 — ESPN NL (@ESPNnl) October 5, 2026