Het Nederlands elftal heeft afgelopen zondag een 2-1 overwinning over de streep getrokken tegen Servië in Eindhoven, maar in Spanje is men allerminst onder de indruk van het team van bondscoach Xavi Hernández. In de Spaanse media, waar de verrichtingen van de oud-middenvelder logischerwijs nauwlettend in de gaten worden gehouden, is er stevige kritiek op de wankele en futloze manier van spelen tijdens de Nations League-wedstrijd in het Philips Stadion.

De Spaanse sportkranten zagen dat Oranje weliswaar drie punten wist te pakken en daardoor bovenaan blijft staan in de groep, maar het oordeel over het veldspel is keihard. De Spaanse media zijn van mening dat de ploeg onhandig voor het doel was en zagen een stroperige opbouw. De conclusie was ook dat er defensieve kwetsbaarheid was in de slotfase van het duel en na de 1-0 voorsprong. De overwinning wordt in het buitenland dan ook vooral gezien als het absolute minimum dat werd behaald na een moeizame inspanning.

Spaanse media fileren wankel spel van Oranje

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Bondscoach Xavi Hernández zag zijn ploeg tegen de stugge Servische tegenstander maar heel lastig kansen bij elkaar spelen. Volgens het Spaanse Diario AS is dit elftal ver verwijderd van het dominante combinatievoetbal waar de trainer normaal gesproken voor staat. In Spanje stelt men vast dat Nederland vooral in de laatste fase van de aanval stuurloos oogde en de controle over het duel meerdere keren helemaal uit handen liet glippen.

Daarnaast heerst er flinke verbazing over de aanhoudende problemen achterin bij Oranje. Nederland slaagde er tegen Servië weer niet in om de nul te houden, waardoor de negatieve recordreeks inmiddels oploopt tot twaalf interlands op rij waarin minstens één tegendoelpunt werd geïncasseerd. 'Het Nederlands elftal van Xavi is verre van perfect. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien ze pas twee weken in training zijn. Maar wat wel duidelijk is, is dat de in Terrassa geboren coach een nieuwe fase is ingegaan."

Ook bij Mundo Deportivo is de conclusie duidelijk: werk aan de winkel voor Xavi en Oranje: "Met de tevredenheid van een student die weet dat hij voor geen enkel vak is gezakt, maar zich er ook van bewust is dat hij in de toekomst moet verbeteren als hij ooit resultaten wil behalen op een groot toernooi, sluit Xavi Hernández zijn eerste wedstrijden als bondscoach van het Nederlands elftal af."

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Joshua Zirkzee en Teun Koopmeiners uitgelicht bij Oranje

Aanvaller Joshua Zirkzee zorgde er als invaller uiteindelijk alsnog voor dat Nederland met de volle buit van het veld stapte. De spits, die door bondscoach Xavi Hernández bij de selectie was gehaald na een hamstringblessure bij Brian Brobbey, schoot in de 71ste minuut raak en besliste daarmee de ontmoeting. Bij AS is de lezing helder: deze overwinning was vooral te danken aan een goede invalbeurt van Zirkzee, en zeker niet aan een overtuigend collectief plan.

Zirkzee kwam dit seizoen bij zijn club Manchester United amper aan de bak, maar stond op het beslissende moment wel op de juiste plek voor het doel. Desondanks benadrukken buitenlandse verslaggevers dat de goal van de aanvaller slechts een moeizame ontsnapping camoufleert tegen een land dat in de huidige Nations League-campagne nog altijd op nul punten staat.

Tussen alle kritiek op het veldspel door zagen de Spaanse media overigens wel één duidelijk lichtpunt bij het elftal van Xavi Hernández: Teun Koopmeiners. De middenvelder werd door AS zelfs gezien als de beste man op het veld dankzij een opvallende tactische rol. Koopmeiners begon verrassend als linker centrale verdediger aan de wedstrijd, maar schoof bij balbezit telkens door naar het middenveld om als extra optie te fungeren.

Koopmeiners brak na een halfuur spelen zelf de ban door een indraaiende vrije trap binnen te zien vliegen. Hoewel de complimenten voor het optreden van de middenvelder een lichtpuntje waren, blijft het eindoordeel aan de overkant van de Pyreneeën duidelijk: met deze wankele manier van voetballen en vooral verdedigen is Oranje nog altijd heel ver verwijderd van een topelftal.