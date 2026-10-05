Ierland - Israël ontspoort: Oscar Gloukh moet worden tegengehouden

heeft zondagavond een hoofdrol opgeëist tijdens én na de beladen interland tussen Ierland en Israël. De middenvelder van Ajax was bij de 1-1 een van de gevaarlijkste spelers aan Israëlische zijde, maar moest na het laatste fluitsignaal door ploeggenoten en stafleden worden tegengehouden. Kort daarna kwam Gloukh zelf met duidelijke taal over de Ieren: "Ze interesseren ons niet. Ik heb niet eens naar ze gekeken."

Het werd een avond waarop de spanningen voortdurend voelbaar waren. De Nations League-wedstrijd werd vanwege de beladen situatie achter gesloten deuren afgewerkt in het Servische Bačka Topola. Voor de aftrap bogen de Ierse spelers hun hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er, net als bij het duel op 27 september, geen handen geschud. Aanvoerder Caoimhín Kelleher weigerde ook bij de toss de hand van zijn Israëlische collega Dor Peretz.

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Ook tijdens de wedstrijd liep de spanning geregeld op. Vooral Jayson Molumby kreeg het fysiek zwaar te verduren. De Ierse middenvelder werd in de eerste helft vijf keer officieel gevloerd en raakte meermaals verwikkeld in woordenwisselingen met de Israëliërs. Een overtreding op hem leidde uiteindelijk indirect tot de strafschop waaruit Troy Parrott Ierland op voorsprong zette.

Beschuldiging van spugen zorgt voor chaos

Bij het ingaan van de rust escaleerde de situatie verder. Damien Doyle, verantwoordelijk voor de fysieke begeleiding bij Ierland, beschuldigde een Israëlische speler ervan hem te hebben bespuugd. De Ierse voetbalbond bevestigde dat Doyle die beschuldiging had geuit. In de spelerstunnel ontstond vervolgens commotie en de scheidsrechter probeerde beide kampen uit elkaar te houden. De Israëlische voetbalbond wilde tegenover The Irish Times niet op de beschuldiging reageren.

In de slotfase waren onder anderen Molumby, Bosun Lawal en Jason Knight betrokken bij een confrontatie met verschillende Israëlische spelers, waarbij ook werd geduwd. Daarna ging Gloukh richting Molumby. De Ier liep door naar de kleedkamer, terwijl Gloukh door onder anderen Eli Dasa en Israëlische stafleden werd weggehaald. Israëlische sportzender Sport5 schrijft dat de Ajacied op dat moment 'bijzonder boos' was.

Gloukh: 'Wie tegenover ons staat, interesseert ons niet'

Voetballend had Gloukh zich daarvoor eveneens laten gelden. Zijn van richting veranderde schot leidde kort na rust tot de gelijkmaker van Dor Peretz. Later zette hij Omri Gandelman alleen voor het doel, waarna de paal een Israëlische treffer voorkwam. Niet veel later raakte Gloukh zelf eveneens het houtwerk.

Na afloop was zijn boodschap strijdlustig. "Ik ben echt trots op iedereen. Iedereen heeft zijn hart gegeven, in de tackles en in de aanval. We hebben niet gewonnen, maar we verdienden het wel. Deze mentaliteit en agressiviteit moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden", zei Gloukh tegen Sport5.

Over Ierland wilde hij weinig woorden vuilmaken. "De Ieren interesseren ons niet. Ik heb niet eens naar ze gekeken. Wij kwamen om te winnen en agressief te zijn. Wie tegenover ons staat, interesseert ons niet", aldus de Ajacied.

De Ierse bondscoach Heimir Hallgrímsson was na de wedstrijd vooral opgelucht dat de dubbele confrontatie voorbij was. Volgens hem waren er meerdere situaties die volledig hadden kunnen ontsporen. Hij riep de UEFA bovendien op om Ierland en Israël voorlopig niet meer aan elkaar te koppelen. "Misschien moet de UEFA ingrijpen en iets doen", zei Hallgrímsson.