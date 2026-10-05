Noa Lang doet onthulling over Ajax: 'Ik zou liegen als ik zeg dat het niet zo is'

heeft bevestigd dat Ajax afgelopen zomer serieus werk heeft gemaakt van zijn terugkeer. De aanvaller van Napoli sprak met de Amsterdammers en dacht na over een transfer, maar uiteindelijk bleek een overstap niet haalbaar. Na de 2-1 zege van Nederland op Servië doet Lang voor de camera van SBS6 uit de doeken hoe concreet de belangstelling was.

Lang wil aanvankelijk niet uitgebreid ingaan op zijn situatie bij Napoli. "Ik heb aangegeven dat ik nu liever niet over Napoli praat", zegt hij. "Ik was twee weken hier, de laatste wedstrijd in de basis begonnen. Dat is positief en ik probeer dat positieve mee te nemen naar Napoli. Meer kan ik niet over de situatie kwijt."

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Toch laat hij vervolgens iets meer los over zijn periode in Italië. "Het is daar niet altijd even makkelijk", erkent Lang. Volgens de aanvaller vraagt het voetbal bij Napoli iets anders van hem dan hij gewend is. "De spelfilosofie is natuurlijk heel anders dan in Nederland."

Lang beseft dat hij daarin zelf een volgende stap moet zetten. "Ik ga me toch moeten aanpassen en dat aan mijn spel toevoegen. Dat is de grote stap die ik ga moeten zetten om weer stappen vooruit te maken", aldus de buitenspeler.

Lang bevestigt gesprekken met Ajax

Een terugkeer naar Nederland kwam afgelopen zomer daadwerkelijk ter sprake. Als Lang wordt gevraagd of de interesse vanuit de Eredivisie serieus was, laat hij daar geen twijfel over bestaan. "Het was wel concreet", zegt hij. "Ik heb er wel over nagedacht, maar uiteindelijk was het gewoon niet mogelijk."

Vervolgens bevestigt Lang ook om welke club het ging. "Dat weet iedereen, toch? Ik heb met Ajax gesproken. Ik zou ook liegen als ik zeg dat ik niet met Ajax heb gesproken. Maar wat ik zeg, aan het einde van de dag moet je goed nadenken en dan kom je tot de conclusie dat het niet mogelijk is."