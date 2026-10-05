'De derde landstitel met Ajax heeft voor mij de minste waarde'

Miralem Sulejmani werd drie keer landskampioen met Ajax, maar kijkt niet op iedere titel hetzelfde terug. Vooral het kampioenschap van 2013 roept bij de voormalig vleugelaanvaller gemengde gevoelens op.

Sulejmani kende zijn grote sportieve hoogtepunt in Amsterdam op 15 mei 2011. Ajax versloeg FC Twente op de laatste speeldag met 3-1 en veroverde daarmee voor het eerst in zeven jaar weer de landstitel.

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"De medaille heb ik net als de twee andere kampioensmedailles in een aparte kamer in mijn huis bewaard. Daar ligt ook de rode badjas na het winnen van de KNVB Beker", zegt Sulejmani in een interview met ELF Voetbal.

Derde titel betekende minder voor Sulejmani

In het seizoen 2012/13 werd Sulejmani voor de derde keer kampioen met Ajax, maar de voormalig recordaankoop speelde zelf nog maar een beperkte rol. Daardoor voelde die prijs voor hem duidelijk anders dan de eerdere successen.

"De derde titel met Ajax heeft voor mij de minste waarde. Ik speelde weinig en kampte met kleine blessures. Dat ik daarna naar Benfica kon, was de beste uitkomst voor alle partijen", zegt hij achteraf.

Na dat seizoen kwam er een einde aan zijn periode in Amsterdam. Sulejmani speelde uiteindelijk 158 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 38 keer scoorde en dertig assists gaf.