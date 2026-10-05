Troy Parrott verovert Europa: zo groeide de Ier uit tot sensatie

maakte deze zomer voor 16 miljoen euro de overstap van AZ naar Real Betis. In Spanje is Ier uitstekend aan het seizoen begonnen en ook bij de nationale ploeg blijft hij indruk maken. Een blik op de ontwikkeling van de centrumspits

Parrott werd geboren in Dublin en zette zijn eerste voetbalstappen bij Belvedere. In 2017 kwam hij terecht in de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur. Op zijn zeventiende verjaardag tekende hij zijn eerste profcontract bij de Londense club. Vervolgens ging het hard: op 24 september 2019 maakte hij zijn debuut voor het eerste elftal in het League Cup-duel met Colchester United. Enkele maanden later, op 7 december, volgde ook zijn eerste optreden in de Premier League tegen Burnley. Dat seizoen kwam Parrott uiteindelijk tot vier wedstrijden voor Tottenham.

Vol bewondering voor oud-trainer Mourinho

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Parrott kijkt met een goed gevoel terug op die periode bij Tottenham Hotspur, waar hij samenwerkte met José Mourinho. “Het was heel speciaal om met een van de beste trainers ter wereld te werken”, vertelt de Ier. “Mourinho sprak veel met me, daardoor voelde ik me honderd keer beter. Een manager met zijn status zou zich makkelijk alleen op de basisspelers kunnen focussen. Maar zo is hij niet.”

Parrott benadrukt dat Mourinho ook veel aandacht had voor jonge spelers. “Aan alles merkte ik dat hij me wilde helpen in mijn ontwikkeling. Daar kijk ik met een heel goed gevoel op terug.”

Basisspeler werd Parrot niet bij de Londense club. Na verhuurperiodes aan onder meer Excelsior kwam hij uiteindelijk in de zomer van 2024 bij AZ terecht. In Alkmaar kwam Parrott in 98 wedstrijden tot 51 doelpunten. Als bekroning van zijn prestaties bij AZ, onder meer in het bekertoernooi, werd hij uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de KNVB Beker. Een jaar later zette de spits zijn carrière voort in Spanje bij Real Betis. Parrott onderscheidt zich vooral door zijn slimme loopacties, snelheid en gevoel voor ruimte. De spits zoekt voortdurend de diepte en weet zich daardoor vaak in kansrijke posities te manoeuvreren. Ook zijn eerste aanname en afwerking behoren tot zijn sterke punten

Parrott blijft maar indruk maken

In La Liga maakte hij voor het eerst naam nadat hij als matchwinner wordt uitgeroepen tegen Real Madrid. Ook in het begin van zijn avontuur bij Betis laat hij zich zien. Betis-trainer Manuel Pellegrini was na zijn winnende doelpunt tegen Real Madrid lovend over de Ier. “Ik ben erg blij voor Parrott. Hij maakte tegen Levante een fout, maar vrijdag had hij het instinct om dat doelpunt te maken. Dat gaat hem veel vertrouwen geven. Het was een doelpunt dat getuigde van veel inzet en kracht.”

Een paar dagen later scoorde Parrott als basisspeler de winnende 2-3 tegen LOSC Lille in de eerste wedstrijd van de Champions League. Ook tijdens de huidige interlandperiode is de spits op dreef. Tegen Israël maakt hij één doelpunt en tegen Oostenrijk voegt hij er nog twee aan toe. Vooral zijn eerste treffer tegen Oostenrijk sprong in het oog: Parrott nam de bal aan, passeerde meerdere verdedigers met een indrukwekkende solo en schoot de bal vervolgens kalm tegen de touwen. Het was al zijn derde doelpunt in deze interlandperiode op drie doelpunten.

Ierland-trainer Heimir Hallgrímsson was na afloop vol lof over de spits. “Er zijn niet veel spelers die kunnen doen wat hij deed,” zei de bondscoach over de indrukwekkende solo van Parrott.

Hallgrímsson was eveneens onder de indruk van de manier waarop Parrott zich inzet voor het team. “Hij had een paar tikken gehad en begon vermoeid te raken, terwijl we hem over drie dagen weer nodig hebben. Ik heb altijd gezegd dat Troy een speciaal talent heeft voor het maken van doelpunten, maar wat ik bij hem zie en bij weinig andere aanvallers, is zijn discipline en harde werk zonder bal,” aldus de bondscoach. “Ik hoop dat hij zich blijft ontwikkelen. Het is magisch voor het Ierse voetbal om hem in het groene shirt te hebben.”