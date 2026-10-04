Hélène Hendriks heeft vrijdagavond aan tafel bij Vandaag Inside duidelijk gemaakt dat er voorlopig geen sprake is van trouwplannen met Frans Vinju. De 46-jarige sportpresentatrice houdt haar privéleven normaal gesproken strikt buiten de schijnwerpers, maar ging na een vraag van Wilfred Genee toch in op haar relatiestatus.

Hendriks is al jarenlang samen haar partner Frans Vinju, die 22 jaar ouder is dan de presentatrice. Tijdens de uitzending van het programma Vandaag Inside wilde presentator Wilfred Genee weten of er nieuwe ontwikkelingen zijn geweest rondom een mogelijk huwelijk tussen het stel. Hendriks gaf onlangs in het televisieprogramma namelijk aan dat ze daar voor open stond.

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Wilfred Genee vroeg vrijdagavond direct aan Hendriks of Frans Vinju al op één knie was gegaan: "Nee, dus iedereen die nu denkt: ik ga op de knieën. Doe maar, want het kan gewoon", grapte Hendriks. "Het is gewoon nog mogelijk."

Johan Derksen haakt in met grap

Tafelgenoot Johan Derksen haakte direct in op het uitblijven van een aanzoek. "Ik heb het serieus overwogen, maar ik was bang dat ze 'ja' zou zeggen", grapte de 77-jarige analist aan tafel, waarna Hélène Hendriks gevat reageerde: "Tegenwoordig kan alles, Johan."

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