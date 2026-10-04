‘Oranje-opstelling van UEFA tegen Servië mogelijk onjuist’

Bij ESPN heeft men verbaasd gereageerd op de opstelling van het Nederlands elftal zoals door UEFA bekendgemaakt voor het Nations League-duel met Servië. Pascal Kamperman en Hans Kraay junior denken dat weleens op een andere positie zou kunnen komen te staan.

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Koopmeiners begint zondagavond (20.45 uur) verrassend in de basisopstelling van Oranje. Bondscoach Xavi Hernández zal de middenvelder van Juventus als linker centrale verdediger gaan gebruiken, zo voorspelt de UEFA. Aanvoerder Virgil van Dijk zou dan rechts in het centrum uitkomen.

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“De UEFA heeft een opstelling gegeven met Van Dijk rechts centraal. Dat is dan wel opmerkelijk, want dat is niet zijn favoriete plek”, zegt Kamperman in de voorbeschouwing van ESPN. De verslaggever sluit niet uit dat de UEFA een fout heeft gemaakt met de basisformatie.

“We moeten een kleine slag om de arm houden, maar Ryan Gravenberch heeft bij Liverpool ook weleens centraal achterin gespeeld. Dus als hij in de laatste linie staat, dan kan Van Dijk weer op zijn eigen plek staan en is Koopmeiners een middenvelder”, stelt Kamperman. “We moeten afwachten hoe dat straks in de praktijk in de wedstrijd uitpakt.”

Kraay junior zou het ‘een verrassing’ vinden als Koopmeiners als ‘inschuivende linker centrale verdediger’ zou spelen. “Zou Van Dijk in het Nederlands elftal ook rechts in het centrum hebben gespeeld?”, vraagt de oud-voetballer en analist zich af. “Naar mijn weten niet”, beantwoordt hij zijn eigen vraag.

Opstelling Nederland volgens de UEFA: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk,Koopmeiners, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang.