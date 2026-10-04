Live voetbal 7

Nations League LIVE | Oranje met Koopmeiners als verdediger van start tegen Servië

4 oktober 2026, 20:45
Liveblog van de wedstrijd Nederland - Servië
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Dosty Amin
Dosty Amin |
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Het Nederlands elftal beëindigt de interlandperiode zondagavond tegen Servië. Om 20.45 uur wordt afgetrapt in het Philips Stadion. Oranje hoopt opnieuw te winnen van Servië, na de 1-2 zege in Belgrado van vorige week. Het weerzien tussen de twee landen is vanavond van minuut tot minuut te volgen in het FCUpdate-liveblog.

LIVE Nations League: Nederland - Servië

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6m geleden

20:54

9' - Oranje nadrukkelijk opzoek (0-0)

Nederland heeft de openingsfase duidelijk in handen en zet Servië flink onder druk. Oranje houdt de bal veelvuldig in de ploeg en zoekt nadrukkelijk naar de openingstreffer

11m geleden

20:48

3' - Eerste kans Oranje (0-0)

Na een voorzet van Summerville ontstaat er een scrimmage in het Servische strafschopgebied. De bal valt voor de voeten van Meerdink, maar de aanvaller schiet over het doel heen. Nederland komt daarmee dicht bij de openingstreffer!

 

14m geleden

20:46

0' - Aftrap (0-0)

De bal rolt in de strijd tussen Nederland en Servië! Oranje gaat op jacht naar drie belangrijke punten. Wie

24m geleden

20:36

Xavi over opstellen Koopmeinders

"Hij gaat als centrale verdediger spelen, we hebben hem nodig in de opbouw", legt Xavi uit bij de NOS. "Hij is goed in het vinden van de vrije man en in de passing. We willen beter aanvallen en Koop heeft de capaciteiten om dit te doen."

1u geleden

20:11

Voorspelling

Wat wordt de uitslag van Nederland - Servië?

1u geleden

19:59

Mijlpaal Van Dijk

Aanvoerder Virgil van Dijk maakt zich op voor zijn 100e interland voor het Nederlands Elftal.

1u geleden

19:38

Opstelling Servië

Servië verschijnt met een aantal bekende namen uit de Eredivisie. Dusan Tadic, die tegenwoordig voor N.E.C. uitkomt, staat in de basis. 

Opstelling Servië: Milinković-Savić; Nedeljković, Pavlović, Gudelj, Babić, Terzić; Samardžić, Stanković, Lukić; Tadić, Cvetković.

1u geleden

19:37

Opstelling Nederland

Bondscoach Xavi Hernández voert enkele wijzigingen door in zijn basiself. Noa Lang krijgt de voorkeur boven Ruben van Bommel en begint als linksbuiten. Opvallend is ook dat Teun Koopmeiners centraal achterin naast Virgil van Dijk staat.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Koopmeiners, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang.

2u geleden

19:27

Hopelijk zien we dit vanavond terug

2u geleden

18:53

Eerdere wedstrijden

Oranje speelde de afgelopen interlands gelijk tegen Duitsland (1-1), won vervolgens met 2-1 van Servië en speelde daarna met 2-2 gelijk tegen Griekenland. Nederland staat daarmee op vijf punten uit drie wedstrijden en bezet de tweede plaats in deze groep. Griekenland is koploper met zeven punten, gevolgd door Duitsland met vier punten en Servië met nul punten.

  1.  Griekenland — 3 wedstrijden — 7 punten

  2. Nederland — 3 wedstrijden — 5 punten

  3.  Duitsland — 3 wedstrijden — 4 punten

  4.  Servië — 3 wedstrijden — 0 punten

2u geleden

18:49

Welkom

Het Nederlands elftal neemt het vanavond om 20:45 in het Philips Stadion op tegen Servië. Volg hier alles rondom de wedstrijd: van de laatste ontwikkelingen, de opstellingen tot de belangrijkste momenten.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Nederland - Servië

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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