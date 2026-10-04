Het Nederlands elftal heeft het vooralsnog lastig in het Nations League-duel met Servië (1-1 ruststand). Eén Oranje-international grossiert in de eerste helft in balverlies en krijgt er behoorlijk online van langs.
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Oranje begon veelbelovend aan de wedstrijd in het Philips Stadion. Het team van bondscoach Xavi Hernández zette Servië vanaf het eerste fluitsignaal onder druk en kwam na een halfuur voetballen verdiend op voorsprong via Teun Koopmeiners, wiens vrije trap in één keer binnenviel: 1-0.
Daarna kreeg Servië echter meer grip op de wedstrijd. De bezoekers kwamen er zo nu en dan gevaarlijk uit en speelden zich kort na de openingstreffer van Koopmeiners alweer naar de gelijkmaker. Aleksa Terziz leverde een goede voorzet af, waarna Mihajlo Cvetkovic Koopmeiners de baas was in de lucht: 1-1.
Ryan Gravenberch is één van de Oranje-spelers die absoluut niet in de wedstrijd zit. Die middenvelder van Liverpool leed in de eerste helft zeldzaam vaak balverlies: 6 van zijn in totaal 25 passes belandden in de voeten van een tegenstander. Gravenberch noteert daarmee een slagingspercentage van slechts 76 procent; van alle Oranje-internationals deed alleen spits Mexx Meerdink het slechter (73 procent).
Gravenberch krijgt er op X behoorlijk van langs. “Die Gravenberch is me toch een potje slecht”, schrijft een kijker bijvoorbeeld op X. Een andere kijker is van mening dat Gravenberch ‘niks toevoegt aan het spel’.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.