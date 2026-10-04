Het Nederlands elftal beëindigt de interlandperiode zondagavond tegen Servië. Om 20.45 uur wordt afgetrapt in het Philips Stadion. Oranje hoopt opnieuw te winnen van Servië, na de 1-2 zege in Belgrado van vorige week. Het weerzien tussen de twee landen is vanavond van minuut tot minuut te volgen in het FCUpdate-liveblog.

LIVE Nations League: Nederland - Servië Sorteer op: Laatste Oudste 90+5' - Afgelopen (2-1) BREAKING Oranje trekt de overwinning over de streep en verslaat Servië met 2-1. Bedankt voor het volgen van deze liveblog en graag tot de volgende keer! 90+3' - Verbruggen houdt Nederland op de been (2-1) Gudelj haalt van grote afstand uit met een gevaarlijk schot, maar Verbruggen reageert razendsnel en ranselt de bal uit zijn doel. Een waanzinnige redding van de Oranje-doelman! 90+1' - Nederland met een man minder (2-1) Een tegenvaller voor Oranje: Micky van de Ven kan niet verder en moet vanwege een blessure het veld verlaten. Nederland moet daardoor noodgedwongen met een man minder verder. 86' - Kans voor Oranje (2-1) Zechiël kapt zijn tegenstander knap uit en creëert ruimte voor een schot. Zijn poging gaat echter naast het Servische doel. 72' - Nederland weer op voorsprong (2-1) BREAKING Dumfries geeft de bal vanaf de rechterkant voor. Reijnders komt bij de eerste paal aan de bal en legt hem vervolgens knap voor naar de tweede paal. Daar staat Zirkzee helemaal vrij, die de bal simpel in een leeg doel kan tikken! 61' - Verbruggen weer belangrijk (1-1) Cvetkovic probeert het opnieuw namens Servië, maar opnieuw staat Verbruggen op de juiste plek. De doelman van Oranje redt en houdt Nederland op de been. 58' - Driedubbele wissel Oranje (1-1) Bondscoach grijpt in en brengt drie nieuwe krachten binnen de lijnen: ⬆️ Ryan Gravenberch voor Givairo Zechiël

⬆️ Joey Veerman voor Jorrel Hato

⬆️ Ruben van Bommel voor Noa Lang 58' - Nederland meldt zich (1-1) Nederland komt er gevaarlijk uit na een goede steekbal van Veerman. Reijnders krijgt de ruimte en haalt uit, maar zijn schot vliegt hoog over het Servische doel. 56' - Nederland ontsnapt opnieuw (1-1) Servië komt opnieuw gevaarlijk voor het Nederlandse doel. De aanvaller haalt uit, maar Verbruggen staat goed opgesteld en pakt het schot klemvast. 46' - Cvetkovic met de kans op 1-2 (1-1) Cvetkovic kapt Koopmeiners knap uit en creëert daarmee ruimte voor zichzelf. De Servische aanvaller haalt vervolgens uit, maar zijn schot gaat naast het Nederlandse doel. 45+1' - Rust (1-1) Nederland en Servië gaan met een gelijke stand de kleedkamers in. Oranje komt op voorsprong via een fraaie vrije trap van Koopmeiners, maar Servië antwoordt snel met een rake kopbal. 35' - Servië maakt gelijk (1-1) BREAKING Servië komt op gelijke hoogte. Vanaf de linkerkant wordt de bal voorgegeven en de Servische aanvaller weet de voorzet met het hoofd binnen te knikken. Oranje moet opnieuw beginnen. 31' - Nederland op voorsprong (1-0) BREAKING Wat een vrije trap! Koopmeiners gaat achter de bal staan vanaf de rechterkant en schiet de bal in één keer richting het doel. De inzet vliegt rechtstreeks binnen en Oranje komt op voorsprong! 26' - Fraaie aanval Servië (0-0) Na een fraaie combinatie komt Servië gevaarlijk richting het Nederlandse strafschopgebied. De aanval eindigt echter met een hopeloos schot dat ruim naast het doel verdwijnt. 22' - Nederland probeert (0-0) Nederland probeert het wel en komt regelmatig in de buurt van het Servische doel, maar tot echt grote kansen leidt het vooralsnog niet. Servië houdt de ruimtes goed klein en voorkomt dat Oranje gevaarlijk kan worden. Laad meer