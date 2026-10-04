Theo Janssen geniet van één man bij Nederland - Servië: 'Hij is fantastisch'

Theo Janssen en Youri Mulder hebben volop genoten van de invalbeurt van Gjivai Zëchiël bij het Nederlands elftal. De analisten van de NOS vonden dat de Feyenoorder een sterke indruk maakte in het Philips Stadion.
Het Nederlands elftal wist zondagavond totaal niet te overtuigen tegen Servië. In grote delen van de wedstrijd speelde Oranje zeer matig, maar door doelpunten van Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee werd er wél gewonnen. Theo Janssen zag ondanks de matige vertoning in Eindhoven wel lichtpuntjes. Een daarvan was Zëchiël, die na zestig minuten spelen in het veld kwam.
"Toen Zëchiël het veld in kwam, toen gebeurde er wel iets", begint Janssen na afloop in zijn analyse voor de NOS. "Inspelen, doorbewegen... Die jongen is fantastisch! Echt goed. Zëchiël wil altijd vooruit spelen. Hij draait open, zoekt gelijk de spitsen", zegt Janssen terwijl hij een aantal beelden van de invalbeurt van de Feyenoorder tegen Servië laat zien.
Youri Mulder haakt in: "Ik vind ook dat hij moeiteloos meedoet in het Nederlands elftal, helemaal vanuit het niets", zegt de analist. Janssen is het helemaal met hem eens: "Hij heeft bij Feyenoord een stap gemaakt, nu zit hij bij het Nederlands elftal. Het is heel knap!"
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