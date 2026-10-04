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Theo Janssen geniet van één man bij Nederland - Servië: 'Hij is fantastisch'

4 oktober 2026, 23:20
Theo Janssen
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Theo Janssen en Youri Mulder hebben volop genoten van de invalbeurt van Gjivai Zëchiël bij het Nederlands elftal. De analisten van de NOS vonden dat de Feyenoorder een sterke indruk maakte in het Philips Stadion.

Het Nederlands elftal wist zondagavond totaal niet te overtuigen tegen Servië. In grote delen van de wedstrijd speelde Oranje zeer matig, maar door doelpunten van Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee werd er wél gewonnen. Theo Janssen zag ondanks de matige vertoning in Eindhoven wel lichtpuntjes. Een daarvan was Zëchiël, die na zestig minuten spelen in het veld kwam.

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"Toen Zëchiël het veld in kwam, toen gebeurde er wel iets", begint Janssen na afloop in zijn analyse voor de NOS. "Inspelen, doorbewegen... Die jongen is fantastisch! Echt goed. Zëchiël wil altijd vooruit spelen. Hij draait open, zoekt gelijk de spitsen", zegt Janssen terwijl hij een aantal beelden van de invalbeurt van de Feyenoorder tegen Servië laat zien.

Youri Mulder haakt in: "Ik vind ook dat hij moeiteloos meedoet in het Nederlands elftal, helemaal vanuit het niets", zegt de analist. Janssen is het helemaal met hem eens: "Hij heeft bij Feyenoord een stap gemaakt, nu zit hij bij het Nederlands elftal. Het is heel knap!"

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
645 Reacties
201 Dagen lid
451 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die jongen gaat heel ver komen in het top voetbal, zo heel goed passen bij Barça.

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Nederland - Servië

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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