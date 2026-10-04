Mexico is klaar met Santiago Giménez en zelfs zijn eigen vader is kritisch

heeft een bijzonder pijnlijke avond achter de rug bij de nationale ploeg van Mexico. De voormalig spits van Feyenoord kreeg tegen de Verenigde Staten twee enorme mogelijkheden, liet ze allebei liggen en werd vervolgens uitgejouwd door de Mexicaanse supporters. Na de 3-0 nederlaag krijgt Giménez bovendien een opvallend kritische beoordeling van zijn eigen vader.

Mexico begon de vriendschappelijke wedstrijd in Arizona behoorlijk sterk en had via Giménez al na enkele minuten op voorsprong kunnen komen. Roberto Alvarado legde de bal vanaf de rechterkant terug richting de spits, die voor het doel klaar leek te staan om binnen te tikken. Giménez raakte de bal echter niet goed en ging vervolgens naar de grond.

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Het moment bleek een voorbode voor de rest van zijn avond. Mexico bleef aanvankelijk de betere ploeg, maar kwam na 28 minuten op achterstand doordat doelman Raúl Rangel een schot van Giovanni Reyna niet onder controle kreeg. Julian Hall profiteerde van de rebound en maakte de 1-0.

Giménez krijgt publiek tegen zich

Nog vóór rust kreeg Giménez dé mogelijkheid om Mexico terug in de wedstrijd te brengen. Luis Romo bracht de bal voor het doel en de spits kwam opnieuw in een uitstekende positie. Ditmaal kreeg hij zijn voet wel tegen de bal, maar zijn inzet ging naast.

De reactie vanaf de tribunes was fel. Giménez was een van de zwaarst uitgejouwde Mexicanen van de avond. Dat had niet alleen met deze wedstrijd te maken. Zijn rendement bij de nationale ploeg ligt al veel langer onder een vergrootglas.

Giménez staat inmiddels op 53 interlands voor Mexico, maar maakte daarin slechts zes doelpunten. Zijn laatste interlandtreffer dateert van september 2025 tegen Zuid-Korea. Verdeeld over 2427 speelminuten komt hij daarmee gemiddeld eens per 404 minuten tot scoren.

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Zijn vader Christian Giménez, oud-prof en tegenwoordig analist bij FOX, neemt het in eerste instantie nog enigszins voor zijn zoon op. Volgens ‘Chaco’ waren beide kansen minder eenvoudig dan ze op televisie leken.

"Bij die eerste kans van Santiago wil ik nog wel eens zien of hij volledig over de bal heen maait, of dat de verdediger hem nog raakt. Bij de tweede ligt de bal eigenlijk een meter te ver van hem vandaan. Dan is het onmogelijk", analyseert Giménez senior.

Toch is hij ook kritisch op zijn zoon. "Uiteindelijk moet een nummer negen doelpunten maken. Zeker Santiago, want bij hem wordt daar voortdurend op gehamerd omdat hij niet scoort voor de nationale ploeg. Hij heeft overal doelpunten gemaakt, maar bij Mexico heeft hij die goals niet."

De gemiste kansen kregen extra gewicht doordat Mexico daarna volledig instortte. Rangel leverde na rust de bal in bij de zeventienjarige Cavan Sullivan, die de 2-0 maakte. Even later kreeg AZ-speler Mateo Chávez rood nadat hij Sebastian Berhalter in het gezicht raakte. Malik Tillman bepaalde de eindstand uiteindelijk op 3-0.

Márquez blijft achter Giménez staan

De kritiek op Giménez komt bovendien op een gevoelig moment in zijn carrière. Na zijn vertrek bij AC Milan maakte hij afgelopen zomer de overstap naar FC Porto, waar hij zijn oude Feyenoord-vorm nog niet heeft teruggevonden. Hij werd tot dusver vooral als invaller gebruikt en bleef in de Portugese topper tegen Benfica zelfs de volledige wedstrijd op de bank.

Zijn enige doelpunt voor Porto maakte hij vanaf de strafschopstip tegen Casa Pia. Dat was destijds zijn eerste officiële clubgoal in 354 dagen. Giménez had daarvoor een lange periode met blessures achter de rug en kwam ook bij Milan nauwelijks tot een vast ritme.

Ook tijdens deze interlandperiode was hij niet volledig fit. Giménez kampte met klachten aan zijn rechterbovenbeen en moest daardoor aanvankelijk apart trainen. Márquez gebruikte hem niet in de eerste twee wedstrijden van zijn interlandperiode, maar gaf hem tegen de Verenigde Staten juist een basisplaats om wedstrijdritme op te doen.

De Mexicaanse bondscoach weigert zijn spits na de twee missers dan ook af te schrijven. "Santi heeft meer minuten nodig om weer in zijn beste vorm te komen. Dat was ook de reden waarom we hem wilden laten spelen. We vertrouwen hem en hopen dat hij meer kansen krijgt, zodat hij weer een beter wedstrijdritme kan opbouwen."