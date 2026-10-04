Van der Vaart doorbreekt stilte na pijnlijke Vandaag Inside-exit Estavana Polman

Rafael van der Vaart is trots op zijn partner Estavana Polman. Vorige maand werd Polman opzijgeschoven bij Vandaag Inside, ondanks het plan om maandelijks een keer aan te schuiven in het praatprogramma.

Aanvankelijk zou Polman maandelijks eenmaal aanschuiven aan de talkshowtafel. Haar eerste optreden op 28 augustus verliep echter stroef, nadat René van der Gijp vooraf in zijn podcast al vraagtekens plaatste bij de verwachtingen rondom de oud-handbalster. Polman confronteerde hem daar tijdens de live-uitzending direct mee. Een geplande terugkeer in september werd vervolgens geschrapt.

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Estavana werd door Johan Derksen verweten inhoudelijk weinig toe te voegen. Haar partner reageert bij RTL Boulevard voor het eerst op de exit. "Ik ben mega trots op haar, ook hoe ze dit gedaan heeft. Ze is helemaal oké", laat hij weten. "Ik weet als geen ander: als je op televisie komt, zijn er mensen zijn die je leuk vinden en mensen die je niet leuk vinden. Dat houd je altijd."

Van der Vaart bereidt zich met Estavana voor op de komst van hun zoontje. "Het is ook wel vermoeiend, moet ik zeggen”, erkent Van der Vaart, om eraan toe te voegen: “Ik vind het erg leuk. Ook de leeftijden: twintig, negen en dan nu nog een. Ze maken het nu wel bewust mee. Dat vind ik wel gaaf.”

Vandaag Inside bood excuses aan

Bij Vandaag Inside werd al erkend dat de situatie rond Polman anders aangepakt had moeten worden. Van der Gijp benadrukte dat zijn eerdere uitspraken niet als aanval op haar waren bedoeld. Hij wilde alleen waarschuwen voor te hoge verwachtingen, zei hij. "Als de boog maar niet te gespannen staat nu, hè? Als de verwachtingen te hoog worden, kan je ze niet waarmaken. Dat is het enige."

Derksen vond achteraf dat Polman meer tijd had moeten krijgen. "Het lullige is: dat meisje had recht op een proeftijd van een half jaar", stelde hij. "Dat hadden we eigenlijk moeten uitdienen en haar een beetje moeten coachen om haar op niveau te krijgen. Maar nu is zij eigenlijk al het slachtoffer. Dat vind ik wel lullig."

Derksen concludeerde vervolgens dat het traject 'niet gegaan is zoals het hoorde'. Wilfred Genee sloot zich daarbij aan en bood namens het programma excuses aan. "Dat vind ik ook. Dus dat spijt ons een beetje eigenlijk, toch?"

Een definitieve breuk tussen Polman en Vandaag Inside hoeft er overigens niet te zijn. Aan tafel werd ook de mogelijkheid besproken om haar later in een andere rol terug te laten keren, bijvoorbeeld aan de bar, waar zij verder ervaring zou kunnen opdoen.