Johan Derksen heeft donderdagavond in Vandaag Inside stevig uitgehaald naar aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Joey Veerman. Het optreden van het Nederlands elftal was, zeker in de eerste helft, teleurstellend te noemen. Oranje speelde in de UEFA Nations League met 2-2 gelijk op bezoek bij Griekenland, na een zwakke eerste helft waarin de ploeg tegen een 2-0 achterstand aankeek. Aan tafel eisten vooral de defensieve missers de hoofdrol op in de analyse.

De ploeg van bondscoach Xavi Hernández liet zich voor de theepauze wel van haar hele kwetsbare kant zien in Thessaloniki. Na rust besloot Oranje drie verse krachten te brengen, waardoor de basisopstelling van Xavi een blunder bleek. Van Dijk zag de aansluitingstreffer worden binnengekopt en invaller Tijjani Reijnders stelde in de slotfase alsnog een punt veilig. Desondanks overheerst bij Derksen vooral de ergernis over de manier waarop de tegengoals tot stand kwamen: "Het is typerend voor het Nederlands elftal."

Johan Derksen kraakt ingrijpen van Virgil van Dijk af

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Johan Derksen richt zijn pijlen om te beginnen op Virgil van Dijk, de ervaren centrumverdediger van Liverpool die zondag tegen Servië zijn honderdste interland gaat spelen. Bij de openingstreffer van Fotis Ioannidis liet de leider van de achterhoede zich volgens de analist wel heel simpel aftroeven. De verdediger verzuimde om door te stappen en gaf de spits van Griekenland veel te veel ruimte om uit te halen.

Derksen spaart Van Dijk dan ook allerminst in zijn oordeel. "De eerste goal is een grote blunder van Virgil van Dijk", stelt de analist duidelijk. "Hij laat iemand gewoon schieten en zet geen druk."

Ook Joey Veerman krijgt veeg uit de pan van Derksen

Joey Veerman moet het vervolgens ook ontgelden bij het analyseren van de tweede Griekse goal. De middenvelder speelde de volledige negentig minuten mee en was aanvallend nog belangrijk met een assist, maar liet zich verdedigend eenvoudig voorbijlopen door Giorgos Masouras.

Volgens Johan Derksen laat deze situatie precies zien waarom oud-bondscoach Ronald Koeman eerder zijn twijfels openlijk deelde over wat de spelmaker verdedigend kan brengen. "Bij de tweede goal krijgt Ronald Koeman weer gelijk, omdat onze Volendammer gewoon niet kan verdedigen", oordeelt Derksen. "Hij blijft er gewoon naast lopen."

Voor Oranje, dat ook aantrad met Denzel Dumfries en Nathan Aké binnen de lijnen, betekent de remise direct averij in de poule van de Nations League. Griekenland blijft dankzij het gelijkspel aan kop gaan in de groep en heeft zeven punten gepakt uit drie duels.

Nederland bezet momenteel de tweede plek met vijf punten uit drie ontmoetingen, waarmee het Duitsland (vier punten) net voorblijft. Het elftal van bondscoach Xavi Hernández mag op zondag 4 oktober in Eindhoven proberen om orde op zaken te stellen tegen Servië. Diezelfde avond krijgt Griekenland bezoek van Duitsland.