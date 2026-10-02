Telegraaf deelt 3 onvoldoendes uit bij Oranje: 'Hij kwam totaal niet uit de verf'

Arie Haan deelt aan drie spelers van het Nederlands elftal een onvoldoende uit voor hun spel tegen Griekenland (2-2). De oud-international laat bondscoach Xavi Hernández er met een zesje vanaf komen.

Voor De Telegraaf deelt de 77-jarige Haan, die de WK-finale van zowel 1974 als 1978 speelde, punten uit aan alle Oranje-spelers voor hun spel tegen de Grieken, die na een 2-0 achterstand toch nog op 2-2 werden gehouden in Thessaloniki. De bondscoach krijgt dus een 6 van Haan. Dat komt vooral door de manier waarop Oranje aan het duel begon. "Hij plaatste goede wissels, waardoor er meer voetbal in de ploeg kwam. Maar ook Xavi kon niet voorkomen dat er in de eerste helft geen energie in zat", stelt de oud-international vast.

'Quinten Timber was simpelweg niet aanwezig'

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Van de elf Oranje-spelers die aan de aftrap verschenen, krijgen er drie een onvoldoende van Haan. De eerste is Quinten Timber. "Hij was simpelweg niet aanwezig. Hij werd ook terecht gewisseld in de rust", luidt de motivatie. Ook Guus Til krijgt een 5 voor zijn moeite: "Die loopt wel een hoop, maar kwam totaal niet uit de verf. Hij zou dicht bij de spits moeten spelen, want hij is gevaarlijk in de diepte", schrijft Haan. Til liep echter vooral ploeggenoot Ruben van Bommel in de weg op de linkerflank, zag de analist.

'Van Bommel moet zich gewoon concentreren op het voetbal'

Diezelfde Van Bommel is de derde Oranje-speler die van Haan een 5 krijgt voor zijn optreden. "De eerste twintig minuten deed hij niet mee, daarna heeft hij drie acties gehad en gaf hij de onbedoelde assist op het tweede Griekse doelpunt. Dit was niet de Van Bommel van ’Duitsland’ en ’Servië’. Hij moet zich gewoon concentreren op het voetbal, laat al die duels maar aan anderen over", luidt het oordeel.

Waar Timber, Til en Van Bommel dus een onvoldoende scoren, deelt Haan aan drie spelers een 7 uit: Joey Veerman en invallers Tijjani Reijnders en Noa Lang. "Op een slippertje in de eerste helft na maakte hij geen fout en hij was na rust de inspirator van de comeback", schrijft Haan over Veerman. Beide invallers brachten op hun beurt 'de schwung terug in de ploeg', aldus de oud-international. Haan raad Xavi dan ook aan om zondag tegen Servië met zowel Lang als Reijnders te starten, ten koste van Van Bommel en Til.