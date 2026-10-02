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Feyenoord ziet na Watanabe ook Hadj Moussa geblesseerd terugkeren

2 oktober 2026, 17:07
Feyenoord ziet na Watanabe ook Hadj Moussa geblesseerd terugkeren
1 reactie
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Lars Leeftink |
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Anis Hadj Moussa is met een blessure vroegtijdig teruggekeerd bij Feyenoord na zijn verplichtingen bij de nationale ploeg van Algerije. De aanvaller heeft het trainingskamp van zijn land per direct moeten verlaten na medisch onderzoek door de staf van de nationale bond FAF, waardoor hij vroegtijdig is teruggereisd naar Rotterdam.

De vleugelspeler kampt met een kwetsuur aan zijn enkel, wat voor Feyenoord een forse domper betekent in aanloop naar het restant van het seizoen. De exacte ernst en herstelduur van Hadj Moussa is op dit moment nog niet bekend, waardoor er direct grote twijfels zijn over zijn inzetbaarheid in de Eredivisie op korte termijn.

Vladimir Petković ziet Hadj Moussa afhaken bij Algerije

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Bondscoach Vladimir Petković bevestigt dat Anis Hadj Moussa niet meer inzetbaar is voor de nationale ploeg van Algerije en het kamp noodgedwongen heeft verlaten. "Na de laatste medische onderzoeken door de medische staf van de nationale ploeg heeft de bondscoach besloten om speler Anis Hadj Moussa, die lijdt aan een blessure aan de enkel, en Aïssa Zorgane, geblesseerd aan het bovenbeen, te laten vertrekken", meldt Petković namens de Algerijnse federatie.

Door de fysieke klachten moeten beide spelers de komende wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. "Deze twee spelers zullen dus niet deelnemen aan de twee wedstrijden op 22 en 26 maart", vervolgt het officiële statement van de bondscoach. Petković handelde dan ook snel door direct twee vervangers op te roepen voor de Algerijnse selectie: "De bondscoach heeft deze twee spelers vervangen door Rachid Ghezzal en Adem Ounas."

Onduidelijkheid over inzetbaarheid Hadj Moussa tegen AZ

Voor Feyenoord komt de fysieke tegenvaller van Anis Hadj Moussa bijzonder ongelegen met het oog op het competitieprogramma. De Rotterdammers hervatten de competitie op zaterdag 10 oktober met een thuiswedstrijd in De Kuip tegen koploper AZ.

De medische staf in Rotterdam zal Hadj Moussa verder onderzoeken om de precieze schade aan het gewricht vast te stellen en een revalidatietraject op te zetten. Zolang de club geen uitsluitsel geeft over de revalidatietijd, blijft het hoogst onzeker of de buitenspeler tijdig hersteld is voor het treffen met de Alkmaarders.

Wie moet Hadj Moussa vervangen op rechtsbuiten mocht hij niet fit zijn?

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Celta de Grifo
157 Reacties
967 Dagen lid
186 Likes
Celta de Grifo
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Treurig. Triest voor hemzelf ook, hopelijk valt het mee. Verder: geef s.v.p. de jeugd de kans: schaken, minimaal voor een halve wedstrijd. Reiss Nelson hopelijk op links, zal vast ook niet direct een hele pot kunnen spelen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
157 Reacties
967 Dagen lid
186 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Treurig. Triest voor hemzelf ook, hopelijk valt het mee. Verder: geef s.v.p. de jeugd de kans: schaken, minimaal voor een halve wedstrijd. Reiss Nelson hopelijk op links, zal vast ook niet direct een hele pot kunnen spelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
6
5
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

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