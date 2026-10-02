'Portugese voetbalbond zorgt voor nieuwe wending in soap rond Cristiano Ronaldo'

De voetbalbond van Portugal hoopt en bondscoach Jorge Jesus volgende week met elkaar te kunnen verzoenen. Dat wordt althans gemeld door de Spaanse krant Marca. De 41-jarige topscorer aller tijden van het Zuid-Europese land baarde eerder deze week opzien door halverwege de interlandperiode de selectie van de nationale ploeg plotseling te verlaten.

Ronaldo begon vorige week donderdag nog als basisspeler aan het thuisduel met Wales (1-0 winst), waarin Jesus zijn debuut maakte als bondscoach. De ervaren coach hield de steraanvaller enkele dagen later echter de volle 90 minuten op de bank in het uitduel bij Noorwegen (1-2 winst). Afgelopen woensdag barstte de bom en maakte Ronaldo zelf op Instagram bekend dat hij de selectie had verlaten. "Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd", schreef hij destijds. Portugese media wisten diezelfde dag nog te melden dat de interlandloopbaan van Ronaldo er door zijn vertrek per direct definitief op zou zitten.

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Zonder Ronaldo waren de Portugezen gisteren (donderdag) met 2-4 te sterk voor Denemarken. Rafael Leão droeg in die wedstrijd het iconische nummer 7 van de afwezige topscorer aller tijden (Ronaldo staat nu op 146 goals in 234 interlands). De ploeg van Jesus sluit de interlandperiode komende zondag af met een thuiswedstrijd tegen Noorwegen (20.45 uur).

Het plotselinge vertrek van Ronaldo heeft in Portugal voor grote beroering gezorgd. Inmiddels hoopt de voetbalbond (FPF) de situatie te redden, schrijft Marca. "De bond wil niet dat de relatie met de speler op zo'n abrupte en verdrietige manier eindigt", weet de krant. "Daarom wordt er bij de bond nu al hard gewerkt om de vrede met Ronaldo te herstellen en probeert men, met instemming van de speler, alle partijen dichter bij elkaar te brengen, inclusief bondscoach Jesus. Het bestuur hoopt dat de situatie kan worden opgelost, dat de band weer vriendschappelijk en gezond kan worden en dat de loopbaan van Ronaldo in de nationale ploeg niet eindigt door de recente gebeurtenissen. Binnen de bond vindt men dat hij een respectvol en waardig afscheid verdiend, passend bij wat hij gedurende zijn loopbaan heeft laten zien."