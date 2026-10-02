Werder Bremen-ster woedend in Enschede: 'Dit is gestoord!'

De 7-0 (!) oefennederlaag tegen FC Twente komt snoeihard aan bij van Werder Bremen. Voormalig Duits international verloor al in de eerste helft van het duel in Enschede zijn zelfbeheersing, schrijft BILD. Ook trainer Daniel Thioune en directeur profvoetbal Peter Niemeyer kunnen nauwelijks bevatten wat er gebeurde.

Werder haalde zeven punten uit de laatste drie Bundesligaduels voor de interlandbreak en staat daardoor keurig achtste op de ranglijst. In Enschede trad de Noord-Duitse club vrijdag aan met bekende namen als Füllkrug (33), die in 24 interlands voor Duitsland 14 keer scoorde. Ook de Nederlanders Youri Regeer en Ludovit Reis verschenen in de Grolsch Veste aan de aftrap.

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Twente walste in de eerste helft echter ongenadig over de bezoekers heen. Al na twintig minuten stond het 4-0 voor FC Twente, mede dankzij een eigen doelpunt van Regeer bleef de teller halverwege steken op een 6-0 voorsprong. Na rust kwam alleen Aske Adelgaard nog tot scoren, de linksback bepaalde de eindstand zo op 7-0.

"Het is maar goed dat er geen fans bij de wedstrijd aanwezig waren", schrijft BILD over het oefenduel tussen Twente en Werder. De krant spreekt van een 'miserabel optreden dat nog niet eerder vertoond is' en haalt de woorden van Füllkrug aan. De spits riep na de 4-0 woedend uit: "Dit is gestoord!". Füllkrug was niet de enige Werder-speler die het te kwaad kreeg: "Wisselspeler Olivier Deman haalde volle kracht uit naar de paal na de zesde goal. En trainer Thioune? Die stond ongelovig langs de lijn, zijn hoofd schuddend terwijl Werder de grootste vriendschappelijke nederlaag sinds 1997 leed (0-8 tegen Atlético Madrid)."

"Het is ongelooflijk moeilijk voor mij om dit te verklaren", wordt Thioune geciteerd door Kicker. Directeur profvoetbal Peter Niemeyer van Werder Bremen, die als speler zowel voor Twente als Werder uitkwam en in Enschede ook als jeugd- en assistent-trainer werkte, wond er na afloop geen doekjes om. "We kunnen er heel open over zijn, want dit was over het geheel genomen niet goed. Zo kunnen we ons niet presenteren, dit zullen we aan moeten pakken. Ik dacht dat we verder zouden zijn (...). Een stap minder zetten is simpelweg geen optie", aldus Niemeyer.