Wout Weghorst en FC Twente zetten PSV spectaculair te kijk

PSV heeft zondagmiddag een uiterst pijnlijke nederlaag geleden in de Eredivisie. De regerend landskampioen gaf op bezoek bij FC Twente in de slotfase een voorsprong compleet uit handen: 3-2. Het betekende voor het elftal van trainer Peter Bosz het eerste verlies dit seizoen in de Eredivisie. PSV wordt op de ranglijst gepasseerd door Feyenoord, dat eerder op de dag won van FC Utrecht (5-0), en staat nu derde, met drie punten minder dan koploper AZ. FC Twente is opgeklommen naar plek vier en heeft evenveel punten als PSV (zestien).

FC Twente en PSV maakten er een aantrekkelijk schouwspel van in De Grolsch Veste. Nog voordat de wedstrijd echt loskwam, moest PSV echter al een tegenvaller incasseren: Ricardo Pepi ging na een kleine tien minuten voetballen op de grond liggen en moest de strijd vroegtijdig staken door op het eerste oog een spierblessure. Het uitvallen van Pepi leek PSV even aan het wankelen te brengen, want FC Twente nam na een klein kwartier brutaal de leiding. Younes Taha reageerde in het strafschopgebied alert toen de bal met enig fortuin voor zijn voeten belandde: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

PSV rechtte daarna echter vlot de rug. De gelijkmaker kwam in de 26ste minuut van het hoofd van Guus Til: de gelegenheidspits kopte van dichtbij raak na een afgemeten voorzet vanaf de linkerflank van Mauro Júnior. Drie minuten later sloeg Til opnieuw toe. Ditmaal werd Til in het strafschopgebied vrijgespeeld door Paul Wanner, waarna hij met een lage schuiver de verre hoek vond: 1-2. In het restant van de eerste helft testte Robin Pröpper nog eens de vuisten van Matej Kovar, maar verder kwam PSV amper in de problemen.

FC Twente begon vervolgens sterk aan het tweede bedrijf. Sondre Ørjasæter schoot na een sterke individuele actie rakelings over, terwijl Wout Weghorst uit een hoekschop in de handen van Kovar kopte. Aan de overzijde zeilde een inzet van Wanner over het doel van Lars Unnerstall. Het spel golfde daarna op en neer. FC Twente verkocht zijn huid duur kreeg elf minuten voor tijd loon naar werken. Weghorst werd achter de verdediging van PSV weggestoken door Daan Rots, waarna de routinier oog in oog met Kovar geen fout maakte: 2-2.

FC Twente rook bloed en wist de wedstrijd vervolgens volledig te kantelen. Daouda Weidmann pikte de bal na nota bene een vrije trap van PSV op en ging aan de wandel vanaf eigen helft. De Fransman zette een indrukwekkende dribbel in en schoot uiteindelijk vanbinnen het strafschopgebied raak: 3-2. PSV ging daarna halsoverkop op zoek naar een gelijkmaker, maar FC Twente verdedigde sterk en wist de overwinning uiteindelijk over de streep te trekken.