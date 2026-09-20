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Wout Weghorst en FC Twente zetten PSV spectaculair te kijk

20 september 2026, 16:27
Wout Weghorst FC Twente PSV
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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PSV heeft zondagmiddag een uiterst pijnlijke nederlaag geleden in de Eredivisie. De regerend landskampioen gaf op bezoek bij FC Twente in de slotfase een voorsprong compleet uit handen: 3-2. Het betekende voor het elftal van trainer Peter Bosz het eerste verlies dit seizoen in de Eredivisie. PSV wordt op de ranglijst gepasseerd door Feyenoord, dat eerder op de dag won van FC Utrecht (5-0), en staat nu derde, met drie punten minder dan koploper AZ. FC Twente is opgeklommen naar plek vier en heeft evenveel punten als PSV (zestien).

FC Twente en PSV maakten er een aantrekkelijk schouwspel van in De Grolsch Veste. Nog voordat de wedstrijd echt loskwam, moest PSV echter al een tegenvaller incasseren: Ricardo Pepi ging na een kleine tien minuten voetballen op de grond liggen en moest de strijd vroegtijdig staken door op het eerste oog een spierblessure. Het uitvallen van Pepi leek PSV even aan het wankelen te brengen, want FC Twente nam na een klein kwartier brutaal de leiding. Younes Taha reageerde in het strafschopgebied alert toen de bal met enig fortuin voor zijn voeten belandde: 1-0.

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PSV rechtte daarna echter vlot de rug. De gelijkmaker kwam in de 26ste minuut van het hoofd van Guus Til: de gelegenheidspits kopte van dichtbij raak na een afgemeten voorzet vanaf de linkerflank van Mauro Júnior. Drie minuten later sloeg Til opnieuw toe. Ditmaal werd Til in het strafschopgebied vrijgespeeld door Paul Wanner, waarna hij met een lage schuiver de verre hoek vond: 1-2. In het restant van de eerste helft testte Robin Pröpper nog eens de vuisten van Matej Kovar, maar verder kwam PSV amper in de problemen.

FC Twente begon vervolgens sterk aan het tweede bedrijf. Sondre Ørjasæter schoot na een sterke individuele actie rakelings over, terwijl Wout Weghorst uit een hoekschop in de handen van Kovar kopte. Aan de overzijde zeilde een inzet van Wanner over het doel van Lars Unnerstall. Het spel golfde daarna op en neer. FC Twente verkocht zijn huid duur kreeg elf minuten voor tijd loon naar werken. Weghorst werd achter de verdediging van PSV weggestoken door Daan Rots, waarna de routinier oog in oog met Kovar geen fout maakte: 2-2.

FC Twente rook bloed en wist de wedstrijd vervolgens volledig te kantelen. Daouda Weidmann pikte de bal na nota bene een vrije trap van PSV op en ging aan de wandel vanaf eigen helft. De Fransman zette een indrukwekkende dribbel in en schoot uiteindelijk vanbinnen het strafschopgebied raak: 3-2. PSV ging daarna halsoverkop op zoek naar een gelijkmaker, maar FC Twente verdedigde sterk en wist de overwinning uiteindelijk over de streep te trekken.

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Kicker
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Sterke wedstrijd van Twente dit was pas ED-nivo. Goed voor de competitie.

Dave80
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idd, meer tegenstand is goed voor iedereen.

Just Me
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Die goal van Weismann zal de hele wereld overgaan, wat een geweldige solo en goal 👏 👍

Quarlon
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Wat een lekkere wedstrijd met een prima uitslag. Gefeliciteerd Enschede

Dave80
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Was een leuke pot om naar te kijken, al word ik gek van wout, maar hij doet het toch maar weer. Geweldige wedstrijd van Twente.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
891 Reacties
799 Dagen lid
2.085 Likes
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Sterke wedstrijd van Twente dit was pas ED-nivo. Goed voor de competitie.

Dave80
153 Reacties
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Dave80
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idd, meer tegenstand is goed voor iedereen.

Just Me
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Die goal van Weismann zal de hele wereld overgaan, wat een geweldige solo en goal 👏 👍

Quarlon
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Wat een lekkere wedstrijd met een prima uitslag. Gefeliciteerd Enschede

Dave80
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Dave80
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Was een leuke pot om naar te kijken, al word ik gek van wout, maar hij doet het toch maar weer. Geweldige wedstrijd van Twente.

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Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

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