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Serdar Gözübüyük pikte deze woorden van Wout Weghorst niet: ‘Daarvoor gaf hij mij geel’

20 september 2026, 17:34
Serdar Gözübüyük Wout Weghorst
Foto: © Imago, ESPN
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Demen Bulbul | Redacteur
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Wout Weghorst heeft zondag na afloop van FC Twente - PSV (3-2) een boekje opengedaan over de woordenwisseling met Serdar Gözübüyük tijdens de wedstrijd. De spits van FC Twente onthult waarom hij op slag van rust een gele kaart kreeg van de scheidsrechter.

Gözübüyük was het gedrag van Weghorst aan het einde van de eerste helft spuugzat. De arbiter toonde Weghorst een gele kaart en maakte in woord en gebaar duidelijk het gemekker van de routinier zat te zijn.

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Weghorst leek zich bij Gözübüyük te beklagen vanwege een wond op zijn linkerkuit. Die blessure liep de spits eerder in de wedstrijd op door toedoen van Armando Obispo. Gözübüyük bestrafte de PSV-verdediger toen echter niet.

Weghorst wordt na afloop voor de camera van ESPN gevraagd naar het moment op slag van rust. “Ik werd weggestuurd als een… Volgens mij zagen jullie het wel”, reageert de aanvaller, die benadrukt dat hij Obispo niets kwalijk neemt. “Hij doet dit niet expres, het was ook in het duel.”

Weghorst is echter van mening dat Gözübüyük de situatie beter had kunnen afdoen. “Op het moment dat je dan in het heetst van de strijd zit, dan vind ik dat een beetje emotie weleens mag. Hij delegeert me op een manier… Zo praat ik nog niet eens tegen mijn eigen hond.”

“Dat zei ik tegen hem en daarvoor gaf hij mij geel”, vervolgt Weghorst, die het idee heeft dat Gözübüyük de pik op hem heeft. “Nou ja goed, dat heeft hij de laatste vier wedstrijden volgens mij ook al gedaan. Ik vraag me af of dat willekeur is. Het is jammer, maar totaal niet belangrijk. Dit hoort erbij in dit soort wedstrijdjes.”

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
6
3
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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