Douglas Teixeira (38) opgepakt en vastgezet door Nederlandse politie

Oud-profvoetballer Douglas Teixeira (38) is afgelopen week aangehouden en vastgezet door de politie. Dat meldt De Twentsche Courant Tubantia zondagavond.

Douglas is in Nederland vooral bekend van zijn periode als profvoetballer bij FC Twente. De geboren Braziliaan stond van 2007 tot 2013 onder contract bij de club uit Enschede. Hij won vier prijzen met FC Twente: één keer de landstitel, één keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Douglas werd dus in Brazilië geboren, maar verwierf in 2011 ook de Nederlandse nationaliteit. De oud-verdediger vestigde zich na diverse buitenlandse avonturen definitief in Nederland en is sinds 2025 werkzaam bij de Enschedese amateurclub TVV. Daar is hij speler en assistent-trainer van het eerste elftal.

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Douglas wordt nu verdacht van het plegen van huiselijk geweld tegen een vrouw. Hij werd afgelopen week aangehouden en afgelopen vrijdag verlengde de rechter-commissaris zijn voorarrest met veertien dagen. In de tussentijd doet de politie onderzoek.