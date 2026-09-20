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Hattrick tegen Manchester City: Brobbey geeft Xavi sterk signaal richting Oranje

20 september 2026, 17:09
Brian Brobbey
Foto: © Imago
2 reacties
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Dosty Amin |
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Brian Brobbey heeft zondagmiddag een indrukwekkend visitekaartje afgegeven aan bondscoach Xavi. De Sunderland-aanvaller maakte op bezoek bij Manchester City een hattrick, maar kon daarmee een nederlaag niet voorkomen. City won het spektakelstuk met 5-3.

Voor Brobbey was het desondanks een memorabele middag. Slechts enkele dagen nadat Xavi hem opnam in de selectie van het Nederlands elftal, scoorde de spits drie keer tegen Manchester City. Een beter visitekaartje richting zijn nieuwe bondscoach had hij nauwelijks kunnen afgeven.

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Manchester City kwam na negen minuten op voorsprong via Enzo Fernández, maar Sunderland antwoordde snel. Brobbey maakte na twaalf minuten de 1-1 en sloeg in de 33ste minuut opnieuw toe nadat Rayan Cherki City weer op voorsprong had gezet. Vlak voor rust bracht Antoine Semenyo de thuisploeg opnieuw aan de leiding. Na de pauze liep City via Semenyo verder uit naar 4-2.

Brobbey gaf Sunderland echter opnieuw hoop. Na een schitterende lange bal van Granit Xhaka op Nilson Angulo kon de Nederlander vervolgens op een leeg doel zijn derde van de middag maken: 4-3. Daarmee voltooide Brobbey zijn hattrick en was hij verantwoordelijk voor alle drie de treffers van Sunderland. In de slotfase maakte City nog de 5-3 via Erling Haaland, waardoor de overwinning alsnog naar de thuisploeg ging.

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Brobbey gaat nog wel een stap maken naar een Europese topclub.

CG
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Brobbey is écht goed bezig in een héél goede periode. Hij moet ZEKER opgesteld gaan worden in de komende wedstrijden!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
891 Reacties
799 Dagen lid
2.085 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Brobbey gaat nog wel een stap maken naar een Europese topclub.

CG
3.970 Reacties
1.154 Dagen lid
14.423 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Brobbey is écht goed bezig in een héél goede periode. Hij moet ZEKER opgesteld gaan worden in de komende wedstrijden!!

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Man City - Sunderland

Manchester City
5 - 3
Sunderland
Vandaag gespeeld om 15:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Sunderland
4
0
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
1
Man City
5
8
15
2
Arsenal
5
4
12
3
Brighton
5
11
10
4
Brentford
5
6
9
5
Leeds
5
4
9

Complete Stand

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