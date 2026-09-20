Hattrick tegen Manchester City: Brobbey geeft Xavi sterk signaal richting Oranje

heeft zondagmiddag een indrukwekkend visitekaartje afgegeven aan bondscoach Xavi. De Sunderland-aanvaller maakte op bezoek bij Manchester City een hattrick, maar kon daarmee een nederlaag niet voorkomen. City won het spektakelstuk met 5-3.

Voor Brobbey was het desondanks een memorabele middag. Slechts enkele dagen nadat Xavi hem opnam in de selectie van het Nederlands elftal, scoorde de spits drie keer tegen Manchester City. Een beter visitekaartje richting zijn nieuwe bondscoach had hij nauwelijks kunnen afgeven.

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Manchester City kwam na negen minuten op voorsprong via Enzo Fernández, maar Sunderland antwoordde snel. Brobbey maakte na twaalf minuten de 1-1 en sloeg in de 33ste minuut opnieuw toe nadat Rayan Cherki City weer op voorsprong had gezet. Vlak voor rust bracht Antoine Semenyo de thuisploeg opnieuw aan de leiding. Na de pauze liep City via Semenyo verder uit naar 4-2.

Brobbey gaf Sunderland echter opnieuw hoop. Na een schitterende lange bal van Granit Xhaka op Nilson Angulo kon de Nederlander vervolgens op een leeg doel zijn derde van de middag maken: 4-3. Daarmee voltooide Brobbey zijn hattrick en was hij verantwoordelijk voor alle drie de treffers van Sunderland. In de slotfase maakte City nog de 5-3 via Erling Haaland, waardoor de overwinning alsnog naar de thuisploeg ging.