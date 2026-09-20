Maakt Oranje een kans tegen Duitsland? 'Als ik de selecties naast elkaar leg...'

Noa Vahle acht het Nederlands elftal op voorhand zeker niet kansloos in het Nations Leagueduel met Duitsland. In Nieuws van de Dag blikt de sportverslaggever vooruit op de burenruzie in Amsterdam, waarbij Xavi Hernández en Jürgen Klopp debuteren als bondscoach.

Xavi werd na de WK-uitschakeling door de KNVB aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Bij de Duitsers, die net als Oranje al in de zestiende finales van het toernooi sneuvelden, is Klopp op zijn beurt de nieuwe bondscoach, hij volgde Julian Nagelsmann op. Beide trainers hebben inmiddels hun eerste selecties bekendgemaakt: Xavi riep 26 spelers op voor de vier Nations Leagueduels die Oranje afwerkt in september en oktober, terwijl Klopp maar liefst 44 spelers uitnodigde.

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Vahle krijgt in Nieuws van de Dag de vraag van tafelgenoot Henk Westbroek of Nederland in haar ogen voldoende goede spelers heeft om Duitsland 'het leven onmogelijk te maken'. "Ik denk het wel", reageert Vahle. "Ik denk niet dat wij een veel slechtere selectie hebben dan Duitsland. Joey Veerman is weer terug, ik denk dat dat heel goed is. Hij speelt nu in Duitsland en kan prima mee bij Dortmund. Ik ben ook wel benieuwd naar hoe Xavi kijkt naar karakters, omdat Koeman het daar veel over had. Als ik hier naar kijk denk ik wel dat Xavi heel erg zit op de kwaliteit van de voetballers. Ja, dat is absoluut belangrijker."

"Ik ben niet bepaald heel erg onder de indruk van Duitsland", vervolgt Vahle haar relaas vervolgens. "Het grappige is dat Klopp 44 spelers heeft opgeroepen." De verslaggever legt uit dat de Duitse keuzeheer ervoor gekozen heeft om een groot deel van de groep die de eerste twee duels afwerkt, waaronder dat met Nederland, na de tweede wedstrijd naar huis te sturen en dan een bataljon nieuwe spelers aan te laten rukken. Zo weet Ajax-keeper Marc ter Stegen al dat hij tegen Oranje het doel zal verdedigen, maar ook dat hij halverwege de interlandperiode terug zal keren bij zijn club.

Duitsland heeft wel degelijk spelers van grote kwaliteit, stipt Vahle vervolgens aan. "Aanvallend hebben ze echt wel uitmuntend goede spelers, zoals Jamal Musiala van Bayern München. Maar, als je die twee selecties naast elkaar legt, dan denk ik dat Oranje daar prima van kan winnen."

VIDEO | Nieuws van de Dag - Selectie Oranje bekend