Van der Meijde onthult zijn verleden met Meerdink: 'Echt een klerelijer'

Andy van der Meijde is onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van , maar vindt de spits van AZ tegelijkertijd 'een klerelijer'. Dat vertelt Van der Meijde lachend aan , ploeggenoot van Meerdink in Alkmaar.

Van der Meijde begint in zijn eigen programma Bij Andy in de Auto over het vertrek van Sven Mijnans en vraagt zich af wie bij AZ nu voor de creativiteit moet zorgen. Daal wijst daarbij naar Calvin Stengs en Kees Smit. “Calvin is een heel goede speler. Kees is ook wel een speler die zulke ballen goed kan geven.”

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Van der Meijde is enthousiast over de Alkmaarse ploeg, maar plaatst vervolgens plotseling een kanttekening. “Alleen jullie spits is kaka (slecht, red.), die Meerdink.”, zegt Van der Meijde. Daal kijkt verbaasd en neemt het onmiddellijk op voor zijn teamgenoot. “Hij is een goede speler hoor. Hoe hij kan schieten...”

Van der Meijde haalt herinneringen aan Meerdink op

Van der Meijde schiet in de lach en maakt duidelijk waar zijn opmerking vandaan komt. “Hij is wel echt een klerelijer”, grapt de oud-international. “Ik kende hem al toen hij nog heel jong was. Hij ging altijd met zijn vader, Martijn Meerdink, mee naar FC De Rebellen. Hij had altijd de bal en wilde telkens panna’s geven. Vervelend, jongen! En maar lachen. Echt een kleine rotzak. Ik zei: 'Donder eens op, laat me met rust!' Maar het is een goede speler hoor.”

Meerdink kwam dit seizoen in acht officiële wedstrijden voor AZ in actie, waarin hij drie keer scoorde en twee assists leverde. Daal is zelf eveneens uitstekend begonnen: de linksbuiten staat na acht officiële optredens op vijf doelpunten en een assist.