Memphis Depay gaat diep door het stof na cruciale misser: 'Ik ben er kapot van'

Memphis Depay gaat diep door het stof en biedt via sociale media zijn excuses aan na zijn gigantische misser vanaf elf meter in de kwartfinale van de Copa Libertadores. De spits van Oranje kreeg tegen het Argentijnse Estudiantes diep in blessuretijd dé kans om er een verlenging uit te slepen, maar schoot de bal huizenhoog over de lat en tekende daarmee voor de uitschakeling van zijn elftal.

Corinthians keek voor eigen publiek tegen een 1-0 achterstand aan, nadat de heenwedstrijd eerder in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de elfde minuut van de blessuretijd wees de scheidsrechter na ingrijpen van de VAR naar de stip. Memphis meldde zich direct om de stand weer gelijk te trekken, maar faalde hopeloos vanaf elf meter en schoot de bal hoog over het doel. De aanvaller kon rekenen op een snoeihard fluitconcert vanaf de tribunes en zijn misser leidde direct tot de uitschakeling in de Copa Libertadores.

🫣 90+11': Memphis heeft dé kans op verlenging op zijn schoen, maar dan...



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Op Instagram trekt Memphis direct het boetekleed aan en spreekt hij zijn diepe teleurstelling uit over de gemiste kans. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de fans, aan de miljoenen mensen die in onze droom om de Libertadores te winnen geloofden. Ik ben er kapot van", verklaart de Oranje-topscorer. Ondanks de misser benadrukt hij dat hij vol overtuiging achter de bal ging staan. "De penalty die ons in de wedstrijd had kunnen houden, is de grootste teleurstelling uit mijn carrière tot nu toe geworden. Ik had er alle vertrouwen in dat ik de bal op de juiste manier zou raken, zoals ik dat al zo vaak in mijn carrière heb gedaan. Maar de uitkomst was pijnlijk."

Memphis beseft dat de uitschakeling bij de supporters extra zwaar valt. "Ik was ontzettend blij met de steun die jullie mij hebben gegeven. De fans waren er voor me op het moment dat ik jullie het hardst nodig had. Daarom komt deze uitslag extra hard aan." Richting de toekomst toont de spits zich echter strijdvaardig. "Ik begrijp en accepteer alle kritiek en emoties die bij dit moment komen kijken, maar ik zal nooit opgeven om te proberen geschiedenis te schrijven met deze club en Corinthians, samen met het team en de supporters, te brengen waar de club thuishoort."

Trainer Fernando Diniz sprong na afloop op de persconferentie meteen in de bres voor zijn aangeslagen sterspeler. De coach zag Memphis na het laatste fluitsignaal al met zijn shirt over het hoofd en vol vertwijfeling naar de kleedkamer verdwijnen. Volgens Diniz voelde de spits zich op dat moment letterlijk "de slechtste persoon op aarde".

Diniz benadrukte voor de pers dat zo'n nederlaag nooit op het bordje van één speler mag worden gelegd en prees Memphis juist om het feit dat hij in zo'n zenuwslopende slotfase opstond om de verantwoordelijkheid te dragen. Die steunbetuiging was hard nodig, want in de Braziliaanse media laaiden de gemoederen al flink op. Zo noemde clubicoon Neto de inzet van de Nederlander zonder pardon "de slechtste penalty uit de clubgeschiedenis."