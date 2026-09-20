Chris Woerts woedend over pijnlijke Eredivisie-misser: ‘Ze moeten zich diep schamen’

Chris Woerts vindt het onverteerbaar dat Nederland zijn tweede rechtstreekse Champions League-ticket is kwijtgeraakt. De sportmarketeer legt de schuld voor de terugval bij de manier waarop Nederlandse clubs en trainers de Europese competities de afgelopen jaren hebben benaderd.

Nederland eindigde na het seizoen 2025/26 als zevende op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, achter Portugal. Daardoor heeft de Eredivisie vanaf het seizoen 2027/28 nog één rechtstreeks Champions League-ticket. Daarnaast resteert één plek in de voorronden van het miljoenenbal. In totaal daalt het aantal reguliere Europese startbewijzen van zes naar vijf.

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Voor Woerts is dat geen ongelukkige samenloop van omstandigheden. “We zijn met de ogen open in de val gelopen door niet te investeren in krachtige teams in Europa”, zegt hij in een interview met FCUpdate. “We hebben de trainers de overhand laten geven. De trainers hebben gezegd: die kwalificatie, ach, niet zo belangrijk. De groepsfase, ach, laat maar met een B-elftal komen. Het is een schande voor de Nederlandse sport dat de trainers daar zoveel zeggenschap in hebben. En ze moeten zich diep en diep schamen.”

‘Europese competities hebben altijd prioriteit’

Woerts snapt niet waarom trainers de Eredivisie prioriteren. “De Europese competities hebben altijd prioriteit. De Eredivisie is zo zwak, dat is de lamme tegen de blinde tegenwoordig. Je moet altijd met je sterkste opstelling spelen, zeker Europees. Het is eigenlijk een belediging voor de Europese competities als je met een B-elftal komt opdraven.”

Volgens Woerts is een Eredivisie met achttien clubs op termijn niet langer houdbaar als Nederland internationaal wil blijven concurreren. “Ik denk dat Nederland te klein is voor achttien clubs”, stelt Woerts. Hij zou eerst naar zestien en uiteindelijk mogelijk naar veertien clubs willen. “Willen we meedoen in Europa, moeten we een sterkere competitie bouwen. En dat doen we niet met achttien clubs.”

De gevolgen van de coëfficiëntendaling zijn vanaf 2027/28 concreet voelbaar. Waar Nederland de afgelopen seizoenen twee clubs rechtstreeks de Champions League in kon sturen, is dat privilege nu voor Portugal. Woerts verwacht niet dat het verloren terrein snel wordt teruggewonnen. “Dat gaat voorlopig niet gebeuren, zolang we geen structuurverandering brengen in Nederland en het Nederlandse voetbal. Als wij in Nederland op deze weg doorgaan, zijn we voor altijd die tweede plek kwijt.”