Chris Woerts woedend over pijnlijke Eredivisie-misser: ‘Ze moeten zich diep schamen’

Chris Woerts vindt het onverteerbaar dat Nederland zijn tweede rechtstreekse Champions League-ticket is kwijtgeraakt. De sportmarketeer legt de schuld voor de terugval bij de manier waarop Nederlandse clubs en trainers de Europese competities de afgelopen jaren hebben benaderd.
Nederland eindigde na het seizoen 2025/26 als zevende op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, achter Portugal. Daardoor heeft de Eredivisie vanaf het seizoen 2027/28 nog één rechtstreeks Champions League-ticket. Daarnaast resteert één plek in de voorronden van het miljoenenbal. In totaal daalt het aantal reguliere Europese startbewijzen van zes naar vijf.
Voor Woerts is dat geen ongelukkige samenloop van omstandigheden. “We zijn met de ogen open in de val gelopen door niet te investeren in krachtige teams in Europa”, zegt hij in een interview met FCUpdate. “We hebben de trainers de overhand laten geven. De trainers hebben gezegd: die kwalificatie, ach, niet zo belangrijk. De groepsfase, ach, laat maar met een B-elftal komen. Het is een schande voor de Nederlandse sport dat de trainers daar zoveel zeggenschap in hebben. En ze moeten zich diep en diep schamen.”
Woerts snapt niet waarom trainers de Eredivisie prioriteren. “De Europese competities hebben altijd prioriteit. De Eredivisie is zo zwak, dat is de lamme tegen de blinde tegenwoordig. Je moet altijd met je sterkste opstelling spelen, zeker Europees. Het is eigenlijk een belediging voor de Europese competities als je met een B-elftal komt opdraven.”
Volgens Woerts is een Eredivisie met achttien clubs op termijn niet langer houdbaar als Nederland internationaal wil blijven concurreren. “Ik denk dat Nederland te klein is voor achttien clubs”, stelt Woerts. Hij zou eerst naar zestien en uiteindelijk mogelijk naar veertien clubs willen. “Willen we meedoen in Europa, moeten we een sterkere competitie bouwen. En dat doen we niet met achttien clubs.”
De gevolgen van de coëfficiëntendaling zijn vanaf 2027/28 concreet voelbaar. Waar Nederland de afgelopen seizoenen twee clubs rechtstreeks de Champions League in kon sturen, is dat privilege nu voor Portugal. Woerts verwacht niet dat het verloren terrein snel wordt teruggewonnen. “Dat gaat voorlopig niet gebeuren, zolang we geen structuurverandering brengen in Nederland en het Nederlandse voetbal. Als wij in Nederland op deze weg doorgaan, zijn we voor altijd die tweede plek kwijt.”
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Hij heeft grotendeels gelijk. Maar de competitie verkleinen is een domme zet. Meer teams betekent meer weerstand en omgaan met zeer verdedigend spel van teams die wat te verliezen hebben. Daar moet je ook doorheen kunnen prikken, anders kom je internationaal ook niet door verdedigende teams heen. Wat betreft dat trainers voor de eredivisie kiezen : ze willen geen conference league of Europa league. Ze willen champions league. En die bereik je via de competitie (of Europa league winnen), dus gokken ze met sommige wedstrijden op rust voor hun spelers zodat ze in de competitie blijven meedoen. Een club als NEC of (in mindere mate) twente neemt Europees voetbal serieus, want ze weten nooit zeker of ze dat het volgende jaar weer halen en willen zichzelf daarin zo goed mogelijk promoten, zoals go ahead eagles vorig jaar heel behoorlijk heeft gedaan. Wil je verbetering chris? Gooi een paar dingen op de schop : Stop met Europese play-offs (minder wedstrijden voor de clubs, dus meer rust en de hoogste clubs krijgen wat ze verdienen zonder achterdeurtjes waardoor ze het alsnog kunnen mislopen) Stop met die lachwekkende promotie play-offs naar de eredivisie. (Als je die moet spelen heeft dat een reden, dan verdien je geen 3 rondes vrijstelling waar andere veel meer moeite moeten doen en dus vermoeider zijn) Breng de nacompetitie terug met de daarbij behorende periode titels in de oude staat (Gaf veel meer competitie voor de teams en de daadwerkelijk beste promoveerde, dit kan ook gaan om alleen plek 16, dat de nrs 17 en 18 direct degraderen, maar het is duidelijk wat ik bedoel)
Ik ben het in dit geval met Woerts eens. We hebben het afgelopen seizoen gezien hoe van Persie tegen Braga een B-elftal het veld in stuurde omdat hij de eredivisie belangrijker vond. Als het seizoen afgelopen is weet je als je Europees speelt wanneer je dan ongeveer aan de bak moet maar de meeste clubs zijn dan nog bezig met transfers waardoor je niet in je sterkste opstelling kan aantreden en je zoals gebruikelijk weer achter de feiten aanloopt. Op deze manier dwalen we Europees inderdaad steeds verder af.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij heeft grotendeels gelijk. Maar de competitie verkleinen is een domme zet. Meer teams betekent meer weerstand en omgaan met zeer verdedigend spel van teams die wat te verliezen hebben. Daar moet je ook doorheen kunnen prikken, anders kom je internationaal ook niet door verdedigende teams heen. Wat betreft dat trainers voor de eredivisie kiezen : ze willen geen conference league of Europa league. Ze willen champions league. En die bereik je via de competitie (of Europa league winnen), dus gokken ze met sommige wedstrijden op rust voor hun spelers zodat ze in de competitie blijven meedoen. Een club als NEC of (in mindere mate) twente neemt Europees voetbal serieus, want ze weten nooit zeker of ze dat het volgende jaar weer halen en willen zichzelf daarin zo goed mogelijk promoten, zoals go ahead eagles vorig jaar heel behoorlijk heeft gedaan. Wil je verbetering chris? Gooi een paar dingen op de schop : Stop met Europese play-offs (minder wedstrijden voor de clubs, dus meer rust en de hoogste clubs krijgen wat ze verdienen zonder achterdeurtjes waardoor ze het alsnog kunnen mislopen) Stop met die lachwekkende promotie play-offs naar de eredivisie. (Als je die moet spelen heeft dat een reden, dan verdien je geen 3 rondes vrijstelling waar andere veel meer moeite moeten doen en dus vermoeider zijn) Breng de nacompetitie terug met de daarbij behorende periode titels in de oude staat (Gaf veel meer competitie voor de teams en de daadwerkelijk beste promoveerde, dit kan ook gaan om alleen plek 16, dat de nrs 17 en 18 direct degraderen, maar het is duidelijk wat ik bedoel)
Ik ben het in dit geval met Woerts eens. We hebben het afgelopen seizoen gezien hoe van Persie tegen Braga een B-elftal het veld in stuurde omdat hij de eredivisie belangrijker vond. Als het seizoen afgelopen is weet je als je Europees speelt wanneer je dan ongeveer aan de bak moet maar de meeste clubs zijn dan nog bezig met transfers waardoor je niet in je sterkste opstelling kan aantreden en je zoals gebruikelijk weer achter de feiten aanloopt. Op deze manier dwalen we Europees inderdaad steeds verder af.