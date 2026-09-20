Huntelaar kiest opvallend: 'Liever 100 miljoen in Saudi-Arabië of trainer van Ajax?'

Klaas-Jan Huntelaar ziet een bestaan als hoofdtrainer voorlopig niet zitten. De voormalig topspits van Ajax krijgt in een interview met Sportnieuws de denkbeeldige keuze tussen het trainerschap in Amsterdam en een lucratief avontuur in Saudi-Arabië, en zijn antwoord laat weinig ruimte voor twijfel. Na zijn zware burn-out verlangt Huntelaar vooral naar rust.

De 43-jarige oud-international krijgt de vraag voorgelegd of hij liever voor enkele miljoenen trainer van Ajax wordt of vijf jaar in Saudi-Arabië werkt voor honderd miljoen euro. "Ik hoef geen trainer te worden, dus dan maar honderd miljoen… Dan kan ik daarna alles doen wat ik wil", antwoordt Huntelaar lachend.

Huntelaar wil intensiteit trainersvak vermijden

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Het enorme salaris is niet de enige reden voor zijn keuze. Vooral het dagelijkse bestaan van een trainer trekt hem niet. "Ik heb geen zin om er elke keer bovenop te zitten. Ik wil gewoon een relaxed leven", erkent hij. "Als trainer moet je elk moment aanpakken om spelers beter te maken. Het is een intensieve baan..."

Die woorden krijgen extra lading door de afgelopen jaren. Huntelaar legt in oktober 2023 zijn werkzaamheden binnen de technische organisatie van Ajax neer vanwege medische klachten. Uiteindelijk blijkt hij met een zware burn-out te kampen. In maart 2025 beëindigen Ajax en Huntelaar zijn nog doorlopende contract voortijdig.

Helemaal uit het voetbal verdwijnt Huntelaar niet. Hij begeleidt tegenwoordig onder meer een achttienjarige speler van sc Heerenveen en richt zich daarbij vooral op het spitsenvak. "Ik probeer ze mee te geven hoe je als spits moet denken. Dan praat je samen wat en bekijk je beelden. Dat vind ik echt leuk om te doen."