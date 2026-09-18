Emotionele Edwin Evers: 'Zaterdag zei Bartina Koeman het niet meer'

Edwin Evers heeft vrijdagmiddag in zijn radioprogramma op Radio 538 stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed afgelopen dinsdag op 65-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed in het bijzijn van haar gezin.

Het overlijden van Bartina heeft Evers enorm geraakt, zo wordt duidelijk in de uitzending op Radio 538. "Niet iedereen zal dit weten, maar ik ben al heel lang heel goed bevriend met Ronald en Bartina. Dus vandaar dat ik vind dat ik hier nu wat moet zeggen. Op mijn plek, deze plek hier op de radio", begint Evers vrijdagmiddag.

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Evers maakte van dichtbij mee hoe Bartina met haar ziekte omging en sprak vol bewondering over haar houding. "Bartina was een geweldig mens. Ze was al lange tijd ziek. En ik heb gezien hoe ze die ziekte gedragen heeft. Hoe ze dat dapper en ongelooflijk moedig heeft gedaan. Hoe ondraaglijk het soms ook was. Bartina heeft gestreden, ze heeft geleden, maar ondanks dat heeft ze vooral geleefd. Ze wilde gewoon leven! En daarmee bedoel ik niet ademen, maar leven, leven, leven. Genieten van datgene wat het allerbelangrijkste voor haar was: haar gezin, haar man, kinderen, kleinkinderen. Ze heeft geweldige herinneringen gemaakt in haar leven", zegt een geëmotioneerde Evers.

'Zaterdag was ik bij haar en zei ze het niet meer'

Afgelopen zaterdag bezocht de radiomaker haar nog voor een laatste ontmoeting. Daarbij werd pijnlijk duidelijk dat het einde naderde. "De afgelopen tijd als ik er was, zei ze steeds als ik wegging: 'ik zie je nog wel, hè'. En dan wist ik: het zit goed. Afgelopen zaterdag was ik bij haar en ze zei het niet meer. Want ze wist het. Ze voelde dat het niet meer zou zijn en ik wist het ook. Afgelopen dinsdag overleed ze. 65 jaar. Dat is natuurlijk veel en veel te vroeg. Ik heb best wel vaak nagedacht over: wat is nou te vroeg? Ik denk dat het niet alleen maar leeftijdsgebonden is. Te vroeg is als je iemand niet kan missen. Dus het is altijd te vroeg. Het is altijd te vroeg."

Vervolgens besluit Evers op het leven te proosten, samen met zijn collega's: "Ik sta hier nu op vrijdagmiddag op mijn plekje met jullie. Gelukkig met een glas witte wijn, of zoals dat in de familietraditie heet: een beukertje. Want ik wil proosten met een lekker wit wijntje. En ik weet, het is tien over twee, maar voor sommige dingen is het nooit te vroeg. Proosten op het leven, maar vooral op een geweldig mooi en lief mens. Lieve Bartina, bedankt voor alles", eindigt Evers.