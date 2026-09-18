Tyrell Malacia keert terug in het profvoetbal en tekent bij FC Cincinnati

heeft een nieuwe club gevonden. De 27-jarige verdediger heeft een contract getekend bij FC Cincinnati, waar hij eerder deze week al op proef was. De Amerikaanse club maakt vrijdag bekend dat de voormalig speler van Feyenoord en Manchester United tot medio 2027 heeft getekend, met een optie voor nog een seizoen.

Malacia trainde sinds woensdag mee bij FC Cincinnati, dat destijds nog benadrukte dat het verblijf van de Nederlander vooral bedoeld was om te bekijken of beide partijen bij elkaar pasten. Die proefperiode heeft nu dus geleid tot een definitieve samenwerking.

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Malacia genoot zijn opleiding bij Feyenoord en schopte het in De Kuip tot een vaste basiskracht aan de linkerkant van de verdediging. Uiteindelijk kwam hij tot 137 officiële duels in het shirt van de Rotterdammers. Die sterke periode leverde hem in de zomer van 2022 een toptransfer op naar Manchester United, waar hij de allereerste aanwinst werd van toenmalig manager Erik ten Hag. In zijn eerste seizoen op Old Trafford kwam Malacia tot 39 wedstrijden, maar daarna sloeg het noodlot echter toe met een zware meniscusblessure. De vleugelverdediger stond daardoor een lange periode aan de kant, waardoor zijn teller bij United bleef steken op precies vijftig wedstrijden.

In februari 2025 keerde Malacia tijdelijk terug naar Nederland. PSV huurde hem voor de rest van het seizoen van Manchester United en bedong daarbij een optie tot koop van tien miljoen euro. In Eindhoven kwam de verdediger tot twaalf wedstrijden en werd hij kampioen van Nederland, maar PSV besloot de optie niet te lichten. Malacia keerde daardoor terug naar Manchester. Ook na zijn terugkeer bij United bleef een doorbraak uit. In zijn laatste contractjaar kwam Malacia slechts drie keer kort in actie in de Premier League. Zijn aflopende contract werd uiteindelijk niet verlengd, waardoor hij deze zomer transfervrij vertrok uit Manchester.

In Cincinnati heeft Malacia nu de kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Zijn contract loopt tot juni 2027 en bevat een optie voor het seizoen 2027/28.