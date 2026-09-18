Daan Rots maakt zich met FC Twente klaar voor een topper in de Grolsch Veste. Landskampioen PSV komt zondag op bezoek in Enschede. Volgens de rechtsbuiten van FC Twente komt daarmee ook de beste ploeg van de Eredivisie naar de Grolsch Veste, zo stelt hij in gesprek met FCUpdate.
"Ja, dat denk ik wel", reageert Rots langs het trainingsveld in Hengelo op de vraag of PSV op dit moment de beste ploeg van de Eredivisie is. "Volgens mij staan ze in alle statistieken ook gewoon weer bovenaan. Laatst speelden ze tegen Ajax en dan kreeg Ajax wel wat kansen, maar in de Johan Cruijff ArenA wonnen ze ook gewoon verdiend. Ze hebben wel de beste selectie van de Eredivisie. Daarvoor hebben ze ook weer goede spelers aangetrokken die zich bewezen hebben in de Eredivisie, zoals Kodai Sano."
Een voordeel voor FC Twente in aanloop naar de clash tegen PSV is dat Joël Drommel en Jordy Bawuah de Eindhovenaren van binnenuit kennen. Zij verruilden PSV deze zomer allebei voor de Tukkers en hebben de ploeg van John van den Brom dan ook van de nodige informatie over de koploper voorzien: "Ja, we praten met hen over de manier waarop PSV wil opbouwen en druk wil zetten. Daar hebben we uiteraard wat aan!"
Waar FC Twente ook wat aan heeft, is het optreden van Sparta Rotterdam tegen PSV. De Rotterdammers verloren weliswaar met 4-1, maar speelden de nodige kansen bij elkaar om vroeg in het tweede bedrijf tot 2-2 te komen: "Absoluut, dat hebben wij met z'n allen ook gezien en ik denk dat als wij in verdedigend opzicht iets beter georganiseerd staan dan Sparta, dat het dan een gelijkopgaande wedstrijd kan worden. En als wij dan onze kansen gaan benutten, kunnen we een mooie zondagmiddag tegemoet gaan. Alleen moeten we hiervoor wel alles uit de kast halen, want PSV doet het al jaren goed en ze zijn gewoon de beste van Nederland."
Of Rots zelf aan de aftrap verschijnt, is echter nog maar de vraag. De rechtsbuiten werd door trainer John van den Brom op de bank gezet in de vorige wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0 winst), aangezien Marko Pjaca de voorkeur kreeg. Rots speelde vervolgens afgelopen dinsdagmiddag mee in een oefenwedstrijd met de reserves van FC Twente tegen Go Ahead Eagles (2-7 winst).
Die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles onderstreepte tegelijkertijd de breedte van de Twentse selectie. De Tukkers zijn op dat vlak duidelijk gegroeid ten opzichte van vorig seizoen: "Dat hebben we ook nodig met al die wedstrijden. We hebben er nu al twaalf op zitten en dan hebben we na zondag een kleine break. Maar daarna beginnen ook wel weer de Conference League-wedstrijden. De competitie gaat ook gewoon weer door, dus dat hebben we wel nodig, denk ik", besluit hij.
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@Jopie14 PSV is toch al jaren het beste team van Nederland
beetje veren in de kont steken van de tegenstander, decennia lang een tactiek. Zelfde als trainers van de traditionele top 3, die dan een speler van de tegenpartij complimenteren, in de hoop dat die speler dan van op wolken gaat lopen en een slechte wedstrijd gaat spelen. Onder het motto van alles uit de kast halen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@Jopie14 PSV is toch al jaren het beste team van Nederland
beetje veren in de kont steken van de tegenstander, decennia lang een tactiek. Zelfde als trainers van de traditionele top 3, die dan een speler van de tegenpartij complimenteren, in de hoop dat die speler dan van op wolken gaat lopen en een slechte wedstrijd gaat spelen. Onder het motto van alles uit de kast halen.