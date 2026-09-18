maakt zich met FC Twente klaar voor een topper in de Grolsch Veste. Landskampioen PSV komt zondag op bezoek in Enschede. Volgens de rechtsbuiten van FC Twente komt daarmee ook de beste ploeg van de Eredivisie naar de Grolsch Veste, zo stelt hij in gesprek met FCUpdate.

"Ja, dat denk ik wel", reageert Rots langs het trainingsveld in Hengelo op de vraag of PSV op dit moment de beste ploeg van de Eredivisie is. "Volgens mij staan ze in alle statistieken ook gewoon weer bovenaan. Laatst speelden ze tegen Ajax en dan kreeg Ajax wel wat kansen, maar in de Johan Cruijff ArenA wonnen ze ook gewoon verdiend. Ze hebben wel de beste selectie van de Eredivisie. Daarvoor hebben ze ook weer goede spelers aangetrokken die zich bewezen hebben in de Eredivisie, zoals Kodai Sano."

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Een voordeel voor FC Twente in aanloop naar de clash tegen PSV is dat Joël Drommel en Jordy Bawuah de Eindhovenaren van binnenuit kennen. Zij verruilden PSV deze zomer allebei voor de Tukkers en hebben de ploeg van John van den Brom dan ook van de nodige informatie over de koploper voorzien: "Ja, we praten met hen over de manier waarop PSV wil opbouwen en druk wil zetten. Daar hebben we uiteraard wat aan!"

Sparta kreeg grote kansen tegen PSV

Waar FC Twente ook wat aan heeft, is het optreden van Sparta Rotterdam tegen PSV. De Rotterdammers verloren weliswaar met 4-1, maar speelden de nodige kansen bij elkaar om vroeg in het tweede bedrijf tot 2-2 te komen: "Absoluut, dat hebben wij met z'n allen ook gezien en ik denk dat als wij in verdedigend opzicht iets beter georganiseerd staan dan Sparta, dat het dan een gelijkopgaande wedstrijd kan worden. En als wij dan onze kansen gaan benutten, kunnen we een mooie zondagmiddag tegemoet gaan. Alleen moeten we hiervoor wel alles uit de kast halen, want PSV doet het al jaren goed en ze zijn gewoon de beste van Nederland."

Zit Rots opnieuw op de reservebank?

Of Rots zelf aan de aftrap verschijnt, is echter nog maar de vraag. De rechtsbuiten werd door trainer John van den Brom op de bank gezet in de vorige wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0 winst), aangezien Marko Pjaca de voorkeur kreeg. Rots speelde vervolgens afgelopen dinsdagmiddag mee in een oefenwedstrijd met de reserves van FC Twente tegen Go Ahead Eagles (2-7 winst).

Die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles onderstreepte tegelijkertijd de breedte van de Twentse selectie. De Tukkers zijn op dat vlak duidelijk gegroeid ten opzichte van vorig seizoen: "Dat hebben we ook nodig met al die wedstrijden. We hebben er nu al twaalf op zitten en dan hebben we na zondag een kleine break. Maar daarna beginnen ook wel weer de Conference League-wedstrijden. De competitie gaat ook gewoon weer door, dus dat hebben we wel nodig, denk ik", besluit hij.