Ajax wint met vijf verschillende doelpuntmakers overtuigend van Willem II

Ajax heeft de inhaalwedstrijd tegen Willem II overtuigend gewonnen. De Amsterdammers moesten lang geduld hebben tegen een defensief ingesteld Willem II, maar braken vlak voor rust de ban via Davy Klaassen. Daarna liep Ajax zonder veel problemen ver weg bij de Tilburgers: 5-1.
Trainer Míchel Sanchez had zijn elftal op liefst zeven plaatsen gewijzigd ten opzichte van de 1-5 zege op Fortuna Sittard. Onder anderen Maarten Paes, Owen Wijndal en Kasper Dolberg kregen een basisplaats. Youri Baas begon bovendien aan zijn honderdste wedstrijd voor Ajax.
Vanaf de aftrap werd duidelijk hoe de verhoudingen lagen. Willem II trok zich massaal terug, terwijl Ajax vrijwel voortdurend op de helft van de bezoekers speelde. Dolberg kreeg na zeven minuten de eerste grote mogelijkheid, maar tikte na terugleggen van Brandt naast.
Daarna zakte het tempo enige tijd, hoewel vooral Gloukh gevaar bleef stichten. De aanvallende middenvelder stelde Berghuis bijna in staat om bij de tweede paal binnen te tikken en zag vervolgens zelf een poging gekeerd worden door Maxime Delanghe. Willem II meldde zich tussendoor via Devin Haen voor het eerst bij Paes, zonder de Ajax-doelman serieus te testen.
In de slotfase van de eerste helft voerde Ajax de druk flink op. Delanghe voorkwam eerst een doelpunt van Klaassen en zag vervolgens een fraai afstandsschot van Brandt rakelings naast gaan. Berghuis kreeg eveneens een grote kans, maar kon de doelman niet verschalken.
Vijf minuten voor rust viel de verdiende openingstreffer alsnog. Dolberg legde de bal terug en Klaassen schoot Ajax op 1-0. Nog voor rust verdubbelde Brandt de marge. De Duitser kapte zich vrij en schoot met links overtuigend binnen: 2-0.
Ook na rust bleef Ajax nadrukkelijk naar voren spelen. Gloukh was dicht bij de derde treffer, terwijl Willem II via Haen eindelijk Paes tot een serieuze redding dwong. Míchel bracht vervolgens onder anderen Sofyan Amrabat en Viktor Tsygankov.
Die laatste had weinig tijd nodig om zich te laten gelden. Op aangeven van Gloukh maakte Tsygankov halverwege de tweede helft zijn eerste doelpunt voor Ajax: 3-0. Vijf minuten later kreeg Gloukh zelf zijn beloning. Na een pass van Dolberg schoot hij de 4-0 binnen.
Willem II wist daarna nog iets terug te doen. Invaller Chido Obi stond aan de basis van een fraaie aanval, waarna Uriel van Aalst de bal teruglegde op Alessandro Ciranni. Die maakte van dichtbij de 4-1. Toch vergrootte Ajax de marge weer: drie minuten voor tijd kopte Dolberg van dichtbij de 5-1 binnen.
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Brandt is echt te goed voor de Nederlandse velden😅. Alsof een jochie van Ajax 1 op de hobbyvelden van een 6de klasse even meedoet om warm te blijven. Absurd hoe makkelijk die voetbalt. Voor de rest was het een simpele avond, op naar het weekend.
Nu overdrijf je dan had hij die bal tegen Psv wel binnengeschoten maar dat hij 2 klasses beter is dan klaassen ziet een blinde nog wel of een halve blinde. En die tsyganov is een stiekeme topper met veel minuten in de benen in de een vd meest sterke compettiities ter wereld zonder erdoor te zakken .Die ukrainier is een regelrechte versterking. Maakt ook een goal ook. Dan ziet die Africaan nog op de tribune met grote kwalititeten. Ajax heeft echt een team samengesteld nu dat niet alleeen in eredivisie maar ook europees zijn mannetje kan staan tegen italiaanse, spaanse, tsjechische, duitse, portugese, scandinanische ploegen 100%. Wat dat betekent? dat betekent enorm veel. dat betekent dat AJAX een kans kans maken en een gerede kans op een europese prijs hetzij dit seizoen of anders volgens seizoen. De trainer is ook een een regelrechte berekende topper.
Laten we het als het dan om nederlandse ploegen gaat Ajax het gunnen, een echte prijs. Het is ook niet dat ze onbekend zijn met Europese wedstrijden en intensiteit en niveau. ZIe 2017. zie 2019. Het is dat Ajax geen suikerroom heeft als chelsea of Psv maar anders dan denk ik dat Ajax alllang de Cl of Uefa cup gewonnen hadden affgelopen 10 jaar. dat meen ik. nu dat ze geen suikerroom hebben en zwaar afhankelijk zijn van verkopen noem ik ook meer en meer conference maar dat is ook gewoon een zwaarwegende knappe Europese beker/prijs. Dat moet zeer serieus genomen binnen Ajax. maar ook Feyenoord en Psv. Niet als een troostprijs waarvoor je je niet hoeft in te spannen.
Mooie grote overwinning, de angst bibberstress voor tegenstanders goalgebied is weer wat gedaald. Het is maar willem 2, maar hoe meer dit voorkomt, grote uitslagen hoe minder die bibberangst wordt. Ajax heeft echt internationale ervaren kwaliteitsspelers gehaald. en nu oook nog bisouma. Waarom niet gaan voor conference league titel. Ajax kan dat. AJax hoeft voor geen enkele club bang te zijn, heeft grote kwaliteit rondlopen het kan heel goed gebeuren dit jaar hoor. UEFA COnference heb ik het over.Ajax heeft met bissouma, brandt, amrabat, kehrer, tsyangankov, arokodare, stegen, henrique, leonardo(twijfel) kwaliteit gehaald. Dit kan echt met dit materiaal europees eremetaal opleveren hoor dat meen ik serieus. Europese titels gaat over 2 wedstrijden geen 20. Ik zie en ik hoop dat Ajax binnen 1 tot 2 jaar alsnog een europese prijs winnen. Als een club het gun zijn zij het.
Top overwinning. AJAX hoeft voor niemand bang te zijn, nog niet voor Bayern Munchen. het is maar net wat voor doel je jezelf stelt als voetballer van Ajax. Stel je het doel voor jezelf persoonlijk bij de top 3 horen prima zal dat uitkomen. MAAR stel je jezelf doel winne conference league dit jaar als doel zul je jezelf iets minder zelfverzekerd horen uitsprekenn. Het gaat allemaal om doelen stellen in het leven. ook als voetballer. Het is aan de psychiaters van ajax en mentale hulpverleners om dit de ajax spelers duidelijk te maken dat ze het niet enkel voor zichzelf doen.
Ajax gaat gewoon de Conference league titel letterlijk kopen met cruijff die haalt zoveel goede spelers dat ze Ajax nieuwe Europese glorie geven. Conference league is uefa lowest league but still a league to fight for. Ajax moet iedere vorm van europees voetbal uiterst serieus nemen. ze hebben momenteel zeer goede spelers. zet dat beentje extra komend seizoen. Geef dat beetje extra Ajax heeft dit nodig als club een of andere vorm van succes Europees om kwaliteit aan te kunnen blijven trekken qua jeugd en bovenbouw.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Brandt is echt te goed voor de Nederlandse velden😅. Alsof een jochie van Ajax 1 op de hobbyvelden van een 6de klasse even meedoet om warm te blijven. Absurd hoe makkelijk die voetbalt. Voor de rest was het een simpele avond, op naar het weekend.
Nu overdrijf je dan had hij die bal tegen Psv wel binnengeschoten maar dat hij 2 klasses beter is dan klaassen ziet een blinde nog wel of een halve blinde. En die tsyganov is een stiekeme topper met veel minuten in de benen in de een vd meest sterke compettiities ter wereld zonder erdoor te zakken .Die ukrainier is een regelrechte versterking. Maakt ook een goal ook. Dan ziet die Africaan nog op de tribune met grote kwalititeten. Ajax heeft echt een team samengesteld nu dat niet alleeen in eredivisie maar ook europees zijn mannetje kan staan tegen italiaanse, spaanse, tsjechische, duitse, portugese, scandinanische ploegen 100%. Wat dat betekent? dat betekent enorm veel. dat betekent dat AJAX een kans kans maken en een gerede kans op een europese prijs hetzij dit seizoen of anders volgens seizoen. De trainer is ook een een regelrechte berekende topper.
Laten we het als het dan om nederlandse ploegen gaat Ajax het gunnen, een echte prijs. Het is ook niet dat ze onbekend zijn met Europese wedstrijden en intensiteit en niveau. ZIe 2017. zie 2019. Het is dat Ajax geen suikerroom heeft als chelsea of Psv maar anders dan denk ik dat Ajax alllang de Cl of Uefa cup gewonnen hadden affgelopen 10 jaar. dat meen ik. nu dat ze geen suikerroom hebben en zwaar afhankelijk zijn van verkopen noem ik ook meer en meer conference maar dat is ook gewoon een zwaarwegende knappe Europese beker/prijs. Dat moet zeer serieus genomen binnen Ajax. maar ook Feyenoord en Psv. Niet als een troostprijs waarvoor je je niet hoeft in te spannen.
Mooie grote overwinning, de angst bibberstress voor tegenstanders goalgebied is weer wat gedaald. Het is maar willem 2, maar hoe meer dit voorkomt, grote uitslagen hoe minder die bibberangst wordt. Ajax heeft echt internationale ervaren kwaliteitsspelers gehaald. en nu oook nog bisouma. Waarom niet gaan voor conference league titel. Ajax kan dat. AJax hoeft voor geen enkele club bang te zijn, heeft grote kwaliteit rondlopen het kan heel goed gebeuren dit jaar hoor. UEFA COnference heb ik het over.Ajax heeft met bissouma, brandt, amrabat, kehrer, tsyangankov, arokodare, stegen, henrique, leonardo(twijfel) kwaliteit gehaald. Dit kan echt met dit materiaal europees eremetaal opleveren hoor dat meen ik serieus. Europese titels gaat over 2 wedstrijden geen 20. Ik zie en ik hoop dat Ajax binnen 1 tot 2 jaar alsnog een europese prijs winnen. Als een club het gun zijn zij het.
Top overwinning. AJAX hoeft voor niemand bang te zijn, nog niet voor Bayern Munchen. het is maar net wat voor doel je jezelf stelt als voetballer van Ajax. Stel je het doel voor jezelf persoonlijk bij de top 3 horen prima zal dat uitkomen. MAAR stel je jezelf doel winne conference league dit jaar als doel zul je jezelf iets minder zelfverzekerd horen uitsprekenn. Het gaat allemaal om doelen stellen in het leven. ook als voetballer. Het is aan de psychiaters van ajax en mentale hulpverleners om dit de ajax spelers duidelijk te maken dat ze het niet enkel voor zichzelf doen.
Ajax gaat gewoon de Conference league titel letterlijk kopen met cruijff die haalt zoveel goede spelers dat ze Ajax nieuwe Europese glorie geven. Conference league is uefa lowest league but still a league to fight for. Ajax moet iedere vorm van europees voetbal uiterst serieus nemen. ze hebben momenteel zeer goede spelers. zet dat beentje extra komend seizoen. Geef dat beetje extra Ajax heeft dit nodig als club een of andere vorm van succes Europees om kwaliteit aan te kunnen blijven trekken qua jeugd en bovenbouw.