Ajax wint met vijf verschillende doelpuntmakers overtuigend van Willem II

Ajax heeft de inhaalwedstrijd tegen Willem II overtuigend gewonnen. De Amsterdammers moesten lang geduld hebben tegen een defensief ingesteld Willem II, maar braken vlak voor rust de ban via Davy Klaassen. Daarna liep Ajax zonder veel problemen ver weg bij de Tilburgers: 5-1.

Trainer Míchel Sanchez had zijn elftal op liefst zeven plaatsen gewijzigd ten opzichte van de 1-5 zege op Fortuna Sittard. Onder anderen Maarten Paes, Owen Wijndal en Kasper Dolberg kregen een basisplaats. Youri Baas begon bovendien aan zijn honderdste wedstrijd voor Ajax.

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Vanaf de aftrap werd duidelijk hoe de verhoudingen lagen. Willem II trok zich massaal terug, terwijl Ajax vrijwel voortdurend op de helft van de bezoekers speelde. Dolberg kreeg na zeven minuten de eerste grote mogelijkheid, maar tikte na terugleggen van Brandt naast.

Daarna zakte het tempo enige tijd, hoewel vooral Gloukh gevaar bleef stichten. De aanvallende middenvelder stelde Berghuis bijna in staat om bij de tweede paal binnen te tikken en zag vervolgens zelf een poging gekeerd worden door Maxime Delanghe. Willem II meldde zich tussendoor via Devin Haen voor het eerst bij Paes, zonder de Ajax-doelman serieus te testen.

Klaassen en Brandt breken Willem II

In de slotfase van de eerste helft voerde Ajax de druk flink op. Delanghe voorkwam eerst een doelpunt van Klaassen en zag vervolgens een fraai afstandsschot van Brandt rakelings naast gaan. Berghuis kreeg eveneens een grote kans, maar kon de doelman niet verschalken.

Vijf minuten voor rust viel de verdiende openingstreffer alsnog. Dolberg legde de bal terug en Klaassen schoot Ajax op 1-0. Nog voor rust verdubbelde Brandt de marge. De Duitser kapte zich vrij en schoot met links overtuigend binnen: 2-0.

Gloukh bekroont hoofdrol

Ook na rust bleef Ajax nadrukkelijk naar voren spelen. Gloukh was dicht bij de derde treffer, terwijl Willem II via Haen eindelijk Paes tot een serieuze redding dwong. Míchel bracht vervolgens onder anderen Sofyan Amrabat en Viktor Tsygankov.

Die laatste had weinig tijd nodig om zich te laten gelden. Op aangeven van Gloukh maakte Tsygankov halverwege de tweede helft zijn eerste doelpunt voor Ajax: 3-0. Vijf minuten later kreeg Gloukh zelf zijn beloning. Na een pass van Dolberg schoot hij de 4-0 binnen.

Willem II wist daarna nog iets terug te doen. Invaller Chido Obi stond aan de basis van een fraaie aanval, waarna Uriel van Aalst de bal teruglegde op Alessandro Ciranni. Die maakte van dichtbij de 4-1. Toch vergrootte Ajax de marge weer: drie minuten voor tijd kopte Dolberg van dichtbij de 5-1 binnen.