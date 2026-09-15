Hans Hateboer keert terug bij FC Groningen en spreekt ambities uit

is terug bij FC Groningen. De 32-jarige verdediger heeft een contract tot het einde van dit seizoen getekend en sluit per direct aan bij de eerste selectie. Daarmee keert de 13-voudig international van Oranje na bijna tien jaar in het buitenland terug in Euroborg.

Hateboer kwam voort uit de eigen opleiding van Groningen en speelde in zijn eerste periode meer dan honderd officiële wedstrijden voor de club. In januari 2017 vertrok hij naar Atalanta, waarna hij jarenlang in Italië actief was. Later speelde hij in Frankrijk voor Stade Rennes en op huurbasis voor Olympique Lyon. Afgelopen zomer liep zijn contract bij Rennes af. Eerder op de dinsdag werd al duidelijk dat een terugkeer bij Groningen in de maak was.

Hateboer terug in Euroborg

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De terugkeer naar Groningen heeft voor Hateboer een bijzondere betekenis. “Ik heb in heel veel stadions gespeeld, maar Euroborg voelt altijd goed. De band met de club is ook na mijn vertrek in 2017 altijd gebleven. Ik heb er mijn eerste prijs gewonnen, met de club waar ik tot dan toe mijn hele voetballeven speelde. Het was ook de eerste prijs in de geschiedenis van de club. Dat is en blijft altijd speciaal”, vertelt hij op de website van de club.

Vanuit het buitenland bleef hij FC Groningen volgen. Vooral de manier waarop de ploeg zich na de degradatie presenteerde, spreekt hem aan. “Alle jongens gaan sindsdien volle bak en vechten voor elke meter. Niet zeuren, keihard werken. Dat past bij mij. Ook ik wil graag alles geven, want daar begint het mee. De supporters mogen van mij dezelfde dingen verwachten, dezelfde energie als altijd. Alleen nu met wat meer ervaring”, aldus Hateboer.

Hateboer heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen. “Daarna zien we wel verder", geeft hij aan. “We willen er samen een heel mooi seizoen van maken. Ik ben overtuigd van de kwaliteit die hier rondloopt. FC Groningen is een club die in het linkerrijtje van de Eredivisie thuishoort. Dat was zo toen ik hier wegging en daar wil ik ook nu weer vol voor gaan. Ik kijk er naar uit om vrijdagavond weer de catacomben uit te lopen, het veld op. Een avondwedstrijd, de lampen aan. Dat zal gelijk weer vertrouwd voelen. Ik heb er heel veel zin in.”