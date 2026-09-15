John Stegeman is woest op ‘idioot’ na Ajax – Willem II

John Stegeman ging dinsdagavond met Willem II ruim onderuit op bezoek bij Ajax (1-5). De hoofdtrainer van de Tilburgers maakte zich na afloop kwaad om een opmerkelijk moment in de eerste helft.

Het moment waar Stegeman boos over is, gebeurde in de 42ste minuut, vlak na de 1-0 van Ajax. Steven Berghuis was eerder bij de bal dan Jayden Slory en tikte de aanvaller van Willem II daarbij in het gezicht. Scheidsrechter Allard Lindhout liet opvallend genoeg doorvoetballen, maar floot uiteindelijk toch af, omdat Slory met pijn op de grond lag. Slory moest verzorgd worden, waardoor hij een minuut aan de kant moest blijven.

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“Waar ik me echt boos om maak, is dat de scheidsrechter affluit en vervolgens naar Jayden toeloopt om te zeggen dat hij er een minuut uit moet. Welke idioot dat bedacht heeft…”, verzuchtte Stegeman na afloop voor de camera van ESPN. “Daar kan de KNVB volgens mij helemaal niks aan doen, want zij moeten de regels hanteren. Maar dat is gewoon lachwekkend…”

Verslaggever Cristian Willaert merkte op dat International Football Association Board (IFAB) over de spelregels gaat. “Ik weet niet wat voor mensen daar zitten, maar die hebben volgens mij niks met voetbal. Ik vind het een hele bijzondere regel”, vervolgde Stegeman. “Ik snap het bij tijdrekken, maar hij kreeg gewoon een hand in zijn gezicht. De scheidsrechter maakte een fout om te fluiten en dat gaf hij later ook toe. Oké. Ik weet niet of het een gele of rode kaart is: daar gaat het mij niet om.”

“Het gaat mij erom dat hij er één minuut uit moet, terwijl de scheidsrechter het spel stillegt”, ging de trainer verder. “Wij staan dan gewoon een minuut lang met tien man te voetballen tegen Ajax. Dan kun je me wel aardig op de kast krijgen, moet ik zeggen. Ik was een beetje pissig. Ik denk dat al mijn collega’s dat ook vinden: het is gewoon een hele rare regel. Ze bedenken elk jaar wel weer een nieuwe regel. Deze regel slaat helemaal nergens op. Dit heeft helemaal niks met voetbal te maken.”