Calvin Stengs baalt van zichzelf: 'Totaal niet nodig, echt dom'

AZ-speler baalt van de grote kans die hij vrijdagavond miste tegen Willem II. Bij zijn eerste basisplaats liet hij in de eerste helft na om de Alkmaarders op 2-0 te zetten, waarna de bezoekers uiteindelijk verrassend een punt mee konden nemen uit het AFAS Stadion.

Stengs' collega-routinier Jordy Clasie zette AZ na een halfuur spelen op voorsprong tegen Willem II. Nog voor rust kreeg Stengs vervolgens de kans om de voorsprong te verdubbelen, toen hij de bal van Mateo Chávez op een presenteerblaadje kreeg bij de tweede paal. De voormalig Oranje-international schoot met zijn linker echter over het lege doel.

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Die misser kwam AZ uiteindelijk duur te staan, want door een late gelijkmaker van Devin Haen verspeelde de koploper in de zesde speelronde voor het eerst dit seizoen punten in de Eredivisie. Nummer twee PSV kan daardoor dit weekend in punten gelijk komen met AZ. De Eindhovenaren spelen zondagavond om 20.00 uur een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

"Ik mis een grote kans op de 2-0", zegt Stengs na de wedstrijd schuldbewust tegen ESPN. "Dat is k*t. Wat er gebeurde? Ik raak 'm gewoon verkeerd. Ik wilde hard met binnenkant voet schieten, maar ik heb mijn lichaam denk ik iets te ver achterover." Bij het terugzien van de beelden herziet Stengs die laatste mening echter: "Nee, niet eens dat. Ik weet het niet eens. Gewoon te hard, te wild, gewoon dom. Totaal niet nodig, echt dom", aldus de aanvallende middenvelder.