Van der Gijp spreekt zich uit over Gullit: 'Zó zonde dat...'

René van der Gijp noemt het 'zonde' dat de trainersloopbaan van Ruud Gullit geen doorslaand succes is geworden. In Vandaag Inside laat hij zich bijzonder lovend uit over zijn voormalige ploeggenoot, die deze week als analist voor Ziggo Sport optrad bij het Champions Leagueduel PSV - Shakhtar Donetsk.

In de vrijdaguitzending van Vandaag Inside is Hélène Hendriks te gast. Een dag eerder stond zij nog met Gullit en Boudewijn Zenden op het veld van het Philips Stadion. Van der Gijp heeft genoten van de uitzending: "Ruud is vrolijke Frans, hè? Niet normaal", zegt de oud-voetballer. Johan Derksen voegt toe: "Als Ruud ontspannen is, dan is hij de prettigste man om bij je te hebben."

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Hendriks haakt in: "Weet je wat ik zo leuk vind aan Ruud? Je hebt een draaiboek, en hij gooit dat gewoon overboord. Hij gaat gewoon vertellen wat hij wil vertellen - en dat is nooit wat er in het draaiboek staat. En dat is zó lekker. Hij gaat gewoon zijn eigen gang en soms duurt dat veel te lang, maar laat maar gaan", aldus de presentatrice.

Later in het gesprek komt de trainersloopbaan van Gullit ter sprake. Die begon in 1996, toen hij speler-trainer werd bij Chelsea, de club waar hij toen al een jaar speelde. Met The Blues won Gullit zijn enige hoofdprijs, de FA Cup. Daarna stond Gullit nog aan het roer bij Newcastle United, Feyenoord, LA Galaxy en het Russische Terek Grozny. Zijn laatste klus was het assistentschap van bondscoach Dick Advocaat bij het Nederlands elftal, een functie die hij in 2017 maar korte tijd bekleedde.

"Het is zó zonde dat Ruud het als trainer niet gered heeft. Dat is toch zonde, man?", zegt Van der Gijp. Wilfred Genee herinnert aan Gullits gewraakte uitspraak in de tijd dat hij hoofdtrainer van Feyenoord was: "Hij was niet te benijden, zei hij zelf." Van der Gijp vervolgt: "Als je bij zo'n grote club als Newcastle United werkt, dan kan je gewoon je mensen uitkiezen. Die kan je de training laten doen, die kan je dit en dat laten doen." Derksen: "Bij Newcastle heeft hij de topscorer ernaast gezet (Alan Shearer, red.), dat viel daar niet goed."

Van der Gijp zag Gullit later eens samen met Shearer bij de BBC als analist en moet nog altijd lachen om wat daar gebeurde. "Ruud zei dat er maar heel weinig trainers die hun beste speler eruit halen. Toen zei die Shearer: Ik ken er een! Jijzelf!"

VIDEO | René van der Gijp stipt gemis aan bij Ruud Gullit: 'Ik vind dat zó zonde!'