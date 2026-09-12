Sem Steijn slaat terug naar boze Feyenoord-fans: 'Die mensen...'

heeft zich uitgesproken over de kritiek op zijn manier van juichen tijdens het uitduel van Feyenoord tegen FC Barcelona. De aanvallende middenvelder schoot in Camp Nou bij een 4-0 achterstand de enige Rotterdamse treffer binnen en vierde dat vol overgave, tot onbegrip van veel Feyenoord-supporters.

De wedstrijd in de Champions League draaide uit op een uiterst pijnlijke avond voor Feyenoord en eindigde in een 5-1 nederlaag. Toen Steijn in de slotfase voor de 4-1 tekende, volgde er een grote ontlading waarbij hij ploeggenoot Givairo Read in de armen vloog. Op sociale media leidde het feestje binnen de lijnen direct tot verbazing onder veel supporters van Feyenoord, aangezien de Rotterdammers ruim achterstond in Camp Nou.

Sem Steijn haalt uit naar critici

Artikel gaat verder onder video

Steijn laat zich de commotie echter niet aanleunen en stelt dat mensen buiten het veld zo'n moment niet kunnen beoordelen. "Ik denk dat die mensen zelf een keer in Camp Nou moeten scoren, om dan te voelen wat dat met je doet", reageert de middenvelder in gesprek met ESPN op de kritiek. "Misschien kunnen ze dan een mening hebben. Het is een bijzonder gevoel wat dan loskomt."

Voor de middenvelder van Feyenoord was de treffer, ongeacht de tussenstand, het uitkomen van een jongensdroom. "Als jonge jongen zat ik altijd stiekem mee te gluren als ik naar bed moest om de Champions League te volgen. Om daar dan te mogen staan is een droom", legt Steijn uit. Hij kijkt dan ook vooral naar de positieve kanten van zijn goal. "Ik heb vooral veel leuke reacties gehad. Dat er dan een beetje negativiteit is, maakt me weinig uit. Ik zag ook een heel uitvak juichen."

Sem Steijn treedt in voetsporen van vader Maurice Steijn

Met zijn rake schot in Camp Nou zorgde Steijn tegelijkertijd voor een opvallend vervolg op een eerdere prestatie van zijn vader Maurice Steijn. Precies dertig jaar geleden, in de zomer van 1996, wist Maurice namens ADO Den Haag eveneens te scoren tegen FC Barcelona en schoot hij de club destijds naar een 1-0 overwinning. Het doelpunt van woensdag was daardoor niet alleen voor Sem, maar voor de hele familie Steijn enorm bijzonder.