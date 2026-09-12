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Sem Steijn slaat terug naar boze Feyenoord-fans: 'Die mensen...'

12 september 2026, 08:25
Sem Steijn na goal tegen Barcelona
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Sem Steijn heeft zich uitgesproken over de kritiek op zijn manier van juichen tijdens het uitduel van Feyenoord tegen FC Barcelona. De aanvallende middenvelder schoot in Camp Nou bij een 4-0 achterstand de enige Rotterdamse treffer binnen en vierde dat vol overgave, tot onbegrip van veel Feyenoord-supporters.

De wedstrijd in de Champions League draaide uit op een uiterst pijnlijke avond voor Feyenoord en eindigde in een 5-1 nederlaag. Toen Steijn in de slotfase voor de 4-1 tekende, volgde er een grote ontlading waarbij hij ploeggenoot Givairo Read in de armen vloog. Op sociale media leidde het feestje binnen de lijnen direct tot verbazing onder veel supporters van Feyenoord, aangezien de Rotterdammers ruim achterstond in Camp Nou.

Sem Steijn haalt uit naar critici

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Steijn laat zich de commotie echter niet aanleunen en stelt dat mensen buiten het veld zo'n moment niet kunnen beoordelen. "Ik denk dat die mensen zelf een keer in Camp Nou moeten scoren, om dan te voelen wat dat met je doet", reageert de middenvelder in gesprek met ESPN op de kritiek. "Misschien kunnen ze dan een mening hebben. Het is een bijzonder gevoel wat dan loskomt."

Voor de middenvelder van Feyenoord was de treffer, ongeacht de tussenstand, het uitkomen van een jongensdroom. "Als jonge jongen zat ik altijd stiekem mee te gluren als ik naar bed moest om de Champions League te volgen. Om daar dan te mogen staan is een droom", legt Steijn uit. Hij kijkt dan ook vooral naar de positieve kanten van zijn goal. "Ik heb vooral veel leuke reacties gehad. Dat er dan een beetje negativiteit is, maakt me weinig uit. Ik zag ook een heel uitvak juichen."

Sem Steijn treedt in voetsporen van vader Maurice Steijn

Met zijn rake schot in Camp Nou zorgde Steijn tegelijkertijd voor een opvallend vervolg op een eerdere prestatie van zijn vader Maurice Steijn. Precies dertig jaar geleden, in de zomer van 1996, wist Maurice namens ADO Den Haag eveneens te scoren tegen FC Barcelona en schoot hij de club destijds naar een 1-0 overwinning. Het doelpunt van woensdag was daardoor niet alleen voor Sem, maar voor de hele familie Steijn enorm bijzonder.

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Derk62
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Derk62
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Misschien kan hij een busreis naar Barcelona organiseren, ze mogen vast wel even op het veld

jabadabadoe
205 Reacties
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jabadabadoe
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Derk62
105 Reacties
1.129 Dagen lid
202 Likes
Derk62
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Misschien kan hij een busreis naar Barcelona organiseren, ze mogen vast wel even op het veld

jabadabadoe
205 Reacties
411 Dagen lid
339 Likes
jabadabadoe
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avatar

Zure commentaren van zure, anonieme mensen. Wat een heerlijke uitvinding is dat toch dat internet.

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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Gespeeld op 9 sep. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
2
0
2025/2026
Feyenoord
21
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
6
11
16
2
PSV
5
12
13
3
Feyenoord
5
6
11
4
Excelsior
5
7
10
5
Twente
5
5
10

Complete Stand

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