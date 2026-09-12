Mark Verkuijl geeft indringend interview: 'Het gaat eigenlijk niet goed'

(20) heeft vrijdagavond voor het eerst sinds het tragische overlijden van zijn vriendin Elisa een interview gegeven. De speler van Jong Ajax zegt voor de camera's van ESPN onder meer dat het niet goed met hem gaat.

In december 2025 werd de voetbalwereld opgeschrikt door het bericht dat de 21-jarige Elisa was overleden aan de verwondingen die zij opliep toen ze tijdens het hardlopen werd aangereden door een auto. Rond het eerstvolgende duel van Jong Ajax, thuis tegen RKC Waalwijk, volgde enkele dagen later een indrukwekkend eerbetoon van de supporters aan Elisa. Een hevig geëmotioneerde Verkuijl kwam toen zelf het veld op met een shirt met haar naam erop.

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Jong Ajax speelde gisteren (vrijdag) opnieuw tegen RKC. Na afloop van de wedstrijd, die de Amsterdammers met 0-2 verloren, verschijnt Verkuijl voor het eerst sinds de tragische gebeurtenissen voor de camera's. De verdedigende middenvelder is openhartig over zijn situatie. "Hoe het met me gaat? Eigenlijk niet goed. Ik heb heel veel moeite om weer verder te gaan met het leven", zegt Verkuijl. "Dat moet, maar je wil eigenlijk niet verder. Elisa was niet zomaar iemand voor mij. Ze had alles voor me over en was hier altijd. We reden altijd samen naar Ajax, want ze zat hier dichtbij op school. Ze was eigenlijk de liefde van mijn leven. Dat zij in een keer kwam te overlijden, is het lastigste wat er is."

"Buiten het voetbal gaat het niet zo goed, ik heb heel veel moeite nog", vervolgt Verkuijl. "Gelukkig heb ik wel het voetbal, waar ik even mijn verstand op nul kan zetten en volle bak kan trainen, afleiding heb", aldus de middenvelder. "Als ik met voetbal bezig ben, dan denk ik even niet aan wat er naast het voetbal allemaal speelt. Dan kan ik me wel echt focussen, dus ik baal wel dat we hebben verloren vandaag."