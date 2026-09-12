Live voetbal

Mark Verkuijl geeft indringend interview: 'Het gaat eigenlijk niet goed'

12 september 2026, 08:52
Mark Verkuijl
Foto: © ESPN
1 reactie
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Mark Verkuijl (20) heeft vrijdagavond voor het eerst sinds het tragische overlijden van zijn vriendin Elisa een interview gegeven. De speler van Jong Ajax zegt voor de camera's van ESPN onder meer dat het niet goed met hem gaat.

In december 2025 werd de voetbalwereld opgeschrikt door het bericht dat de 21-jarige Elisa was overleden aan de verwondingen die zij opliep toen ze tijdens het hardlopen werd aangereden door een auto. Rond het eerstvolgende duel van Jong Ajax, thuis tegen RKC Waalwijk, volgde enkele dagen later een indrukwekkend eerbetoon van de supporters aan Elisa. Een hevig geëmotioneerde Verkuijl kwam toen zelf het veld op met een shirt met haar naam erop.

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Jong Ajax speelde gisteren (vrijdag) opnieuw tegen RKC. Na afloop van de wedstrijd, die de Amsterdammers met 0-2 verloren, verschijnt Verkuijl voor het eerst sinds de tragische gebeurtenissen voor de camera's. De verdedigende middenvelder is openhartig over zijn situatie. "Hoe het met me gaat? Eigenlijk niet goed. Ik heb heel veel moeite om weer verder te gaan met het leven", zegt Verkuijl. "Dat moet, maar je wil eigenlijk niet verder. Elisa was niet zomaar iemand voor mij. Ze had alles voor me over en was hier altijd. We reden altijd samen naar Ajax, want ze zat hier dichtbij op school. Ze was eigenlijk de liefde van mijn leven. Dat zij in een keer kwam te overlijden, is het lastigste wat er is."

"Buiten het voetbal gaat het niet zo goed, ik heb heel veel moeite nog", vervolgt Verkuijl. "Gelukkig heb ik wel het voetbal, waar ik even mijn verstand op nul kan zetten en volle bak kan trainen, afleiding heb", aldus de middenvelder. "Als ik met voetbal bezig ben, dan denk ik even niet aan wat er naast het voetbal allemaal speelt. Dan kan ik me wel echt focussen, dus ik baal wel dat we hebben verloren vandaag."

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jabadabadoe
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jabadabadoe
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Zo intens triest.. zo een jong leven ... Sterkte Mark !

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jabadabadoe
205 Reacties
411 Dagen lid
339 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo intens triest.. zo een jong leven ... Sterkte Mark !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Jong Ajax - RKC

Jong Ajax
0 - 2
RKC Waalwijk
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Mark Verkuijl

Mark Verkuijl
AFC Ajax Under 21
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (10 feb. 2006)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Jong Ajax
5
0
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
11
0
2024/2025
Jong Ajax
24
0

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Stand Keuken Kampioen Divisie 2026/2027

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
12
NAC
6
-3
7
13
Eindhoven
6
-4
7
14
Jong Ajax
7
-4
7
15
Volendam
5
4
6
16
Den Bosch
5
-3
4

Complete Stand

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