Ajax wijzigt opstelling in elke linie tegen Fortuna Sittard

Ajaz-trainer Míchel Sanchez gaat vermoedelijk in elke linie een wijziging doorvoeren tegen Fortuna Sittard. Onder meer mag zich gaan opmaken voor een basisplaats tegen de Limburgers.

Ajax moet achterin noodgedwongen wijzigingen doorvoeren. Dat heeft te maken met de afwezigheid van Aaron Bouwman. Hij raakte in de slotfase van de topper tegen PSV geblesseerd na een harde botsing met aanvaller Ruben van Bommel. De negentienjarige verdediger liep daarbij een gekneusd borstbeen en een gekneusde long op. Daardoor staat hij de gehele maand september buitenspel en moet hij het duel in Sittard vanaf de kant toekijken.

Kehrer vervangt Bouwman

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Thilo Kehrer lijkt de logische vervanger om de opengevallen plek in het hart van de defensie in te vullen. De 29-jarige Duitse verdediger, die op de slotdag van de transfermarkt op huurbasis werd overgenomen van AS Monaco, brengt de nodige internationale ervaring met zich mee en vormt zaterdag naar verwachting een centraal duo met Youri Baas. Onder de lat blijft de ervaren doelman Marc ter Stegen de vaste eerste keus van Míchel. Op de flanken van de verdediging behoudt Anton Gaaei naar verwachting zijn basisplaats als rechtsback, terwijl Caio Henrique vanaf links start. Dat betekent dat vleugelverdediger Lucas Rosa opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de reservebank.

Sofyan Amrabat maakt zich op voor basisdebuut

Op het middenveld lijkt Sofyan Amrabat voor het eerst aan de aftrap te verschijnen bij Ajax. De dertigjarige Marokkaans international werd transfervrij binnengehaald om de balans te bewaken en mag direct starten als controleur. Die omzetting gaat ten koste van de achttienjarige Jorthy Mokio. Aanvoerder Davy Klaassen en spelmaker Julian Brandt maken het middenveld van de Amsterdammers compleet.

Geen Gloukh

Voorin is Tolu Arokodare opnieuw het vertrouwde aanspeelpunt. De Nigeriaanse spits verkeert in goede vorm. Hij krijgt vanaf de vleugels steun van Steven Berghuis op rechts en vermoedelijk van Abdellah Ouazane op de linkerflank. Hij zou de voorkeur krijgen boven Oscar Gloukh.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.