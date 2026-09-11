Feyenoord-verdediger baalt enorm van zijn optreden tegen FC Barcelona (5-1). De Japanner heeft zijn excuses aangeboden, zo concluderen de makers van het programma Rijnmond Sport op basis van een bericht op sociale media.

Watanabe was woensdagavond aan de kant van Feyenoord een van de zwakkere schakels. Hij oogde niet comfortabel in het verdedigen van de ruimte in zijn rug en liet zich meerdere keren volledig in de luren leggen door FC Barcelona-aanvaller Raphinha. Op Instagram laat de Japanse verdediger nu van zich horen.

'Ik heb het gevoel dat...'

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"Ik was echt teleurgesteld over de laatste wedstrijd. Ik heb het gevoel dat ik veel van onze supporters heb teleurgesteld", zegt Watanabe. "Maar het was een geweldige ervaring en nu moet ik dit te boven komen en verdergaan. Ik blijf in mezelf geloven en hard werken."

In het programma Rijnmond Sport worden de uitspraken van Watanabe gezien als excuses voor zijn optreden. Mike van Duinen, oud-spits van Excelsior, betwijfelt of hij dit had moeten doen: "Mensen maken fouten. Als ik een penalty mis, zeg ik ook sorry. Maar om dat nou op social media te doen, draagt volgens mij niet zoveel bij."

Wel heeft Van Duinen zijn twijfels bij de prestaties van Watanabe. Hij sluit niet uit dat de Japanner uiteindelijk op de bank terechtkomt. "Als je Watanabe tegen Barcelona zag, had iedereen het zwaar, maar hij wat extremer", zegt Van Duinen. Hij vindt dat St. Juste beter presteert: "Waarom zou je hem (St. Juste, red.) dan niet laten staan? Dan is Watanabe de klos."