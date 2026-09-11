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Feyenoord-speler biedt zijn excuses aan: ''Ik heb het gevoel dat...

11 september 2026, 22:34
Feyenoord voorafgaand aan NEC-uit
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe baalt enorm van zijn optreden tegen FC Barcelona (5-1). De Japanner heeft zijn excuses aangeboden, zo concluderen de makers van het programma Rijnmond Sport op basis van een bericht op sociale media.

Watanabe was woensdagavond aan de kant van Feyenoord een van de zwakkere schakels. Hij oogde niet comfortabel in het verdedigen van de ruimte in zijn rug en liet zich meerdere keren volledig in de luren leggen door FC Barcelona-aanvaller Raphinha. Op Instagram laat de Japanse verdediger nu van zich horen.

'Ik heb het gevoel dat...'

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"Ik was echt teleurgesteld over de laatste wedstrijd. Ik heb het gevoel dat ik veel van onze supporters heb teleurgesteld", zegt Watanabe. "Maar het was een geweldige ervaring en nu moet ik dit te boven komen en verdergaan. Ik blijf in mezelf geloven en hard werken."

In het programma Rijnmond Sport worden de uitspraken van Watanabe gezien als excuses voor zijn optreden. Mike van Duinen, oud-spits van Excelsior, betwijfelt of hij dit had moeten doen: "Mensen maken fouten. Als ik een penalty mis, zeg ik ook sorry. Maar om dat nou op social media te doen, draagt volgens mij niet zoveel bij."

Wel heeft Van Duinen zijn twijfels bij de prestaties van Watanabe. Hij sluit niet uit dat de Japanner uiteindelijk op de bank terechtkomt. "Als je Watanabe tegen Barcelona zag, had iedereen het zwaar, maar hij wat extremer", zegt Van Duinen. Hij vindt dat St. Juste beter presteert: "Waarom zou je hem (St. Juste, red.) dan niet laten staan? Dan is Watanabe de klos."

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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Gespeeld op 9 sep. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tsuyoshi Watanabe

Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
0
2025/2026
Feyenoord
30
2
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
5
11
15
2
PSV
5
12
13
3
Feyenoord
5
6
11
4
Excelsior
5
7
10
5
Twente
5
5
10

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