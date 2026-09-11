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Mika Godts deelt samen met Haifa Salem Ali heuglijk nieuws

11 september 2026, 21:20
Mika Godts
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Voetballer Mika Godts en zijn vrouw Haifa Salem Ali worden ouders. Er is een kind op komst, zo hebben ze vrijdagavond op sociale media bekendgemaakt.

Haifa Salem Ali, de vrouw van Paris Saint-Germain-voetballer Godts, deelt vrijdagavond op haar eigen sociale media dat ze in verwachting is van een kindje. Ze deelt meerdere foto's en schrijft daarbij: "Growing, glowing, grateful."

Het is prachtig nieuws voor Godts, die sowieso al een mooie zomer kende door zijn transfer naar Paris Saint-Germain. De aanvaller maakte de overstap van Ajax naar de Franse topclub voor een bedrag van zo'n 55 miljoen euro.

Godts heeft inmiddels als invaller de nodige minuten gemaakt in het shirt van Paris Saint-Germain. Trefzeker was hij nog niet.

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Mika Godts

Mika Godts
Paris Saint-Germain FC
Team: Paris SG
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Paris SG
3
0
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0

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