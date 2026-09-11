Voetballer en zijn vrouw Haifa Salem Ali worden ouders. Er is een kind op komst, zo hebben ze vrijdagavond op sociale media bekendgemaakt.

Haifa Salem Ali, de vrouw van Paris Saint-Germain-voetballer Godts, deelt vrijdagavond op haar eigen sociale media dat ze in verwachting is van een kindje. Ze deelt meerdere foto's en schrijft daarbij: "Growing, glowing, grateful."

Het is prachtig nieuws voor Godts, die sowieso al een mooie zomer kende door zijn transfer naar Paris Saint-Germain. De aanvaller maakte de overstap van Ajax naar de Franse topclub voor een bedrag van zo'n 55 miljoen euro.

Godts heeft inmiddels als invaller de nodige minuten gemaakt in het shirt van Paris Saint-Germain. Trefzeker was hij nog niet.