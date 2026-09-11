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Koploper AZ lijdt totaal onverwachts eerste puntverlies

11 september 2026, 21:51
Goes/AZ
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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AZ heeft vrijdagavond voor het eerst puntenverlies geleden in de Eredivisie. De Alkmaarders gaven in de laatste tien minuten van de wedstrijd een overwinning uit handen tegen laagvlieger Willem II: 1-1.

AZ was uitstekend begonnen aan het seizoen en ging als de grote favoriet de wedstrijd tegen Willem II in. Zeker ook omdat de Tilburgers van trainer John Stegeman voorlopig allesbehalve indruk maken. AZ pakte na 32 minuten spelen dan ook de leiding tegen Willem II. Na een schitterende aanval via verschillende schijven verschalkte Jordy Clasie doelman Maxime Delanghe.

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De Alkmaarders hadden meer balbezit, een veldoverwicht en controle, maar gaven de voorsprong in de slotfase toch uit handen. Tien minuten voor tijd maakte Willem II-spits Devin Haen er 1-1 van. Het was pas het tweede schot op doel van de Tilburgers.

AZ kwam die gelijke stand niet meer te boven, al kreeg spits Jizz Hornkamp nog een grote kans. Door het puntenverlies kan PSV dit weekend op gelijke hoogte komen met de Alkmaarders. Dan moet de ploeg van Peter Bosz eerst winnen van Sparta Rotterdam.

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AZ - Willem II

AZ
1 - 1
Willem II
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Devin Haen

Devin Haen
Willem II
Team: Willem II
Leeftijd: 22 jaar (18 jun. 2004)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Willem II
4
2
2025/2026
Willem II
33
18
2024/2025
Dordrecht
34
12
2023/2024
De Graafschap
22
3

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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PT
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AZ
5
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PSV
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5
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