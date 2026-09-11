Koploper AZ lijdt totaal onverwachts eerste puntverlies

AZ heeft vrijdagavond voor het eerst puntenverlies geleden in de Eredivisie. De Alkmaarders gaven in de laatste tien minuten van de wedstrijd een overwinning uit handen tegen laagvlieger Willem II: 1-1.

AZ was uitstekend begonnen aan het seizoen en ging als de grote favoriet de wedstrijd tegen Willem II in. Zeker ook omdat de Tilburgers van trainer John Stegeman voorlopig allesbehalve indruk maken. AZ pakte na 32 minuten spelen dan ook de leiding tegen Willem II. Na een schitterende aanval via verschillende schijven verschalkte Jordy Clasie doelman Maxime Delanghe.

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De Alkmaarders hadden meer balbezit, een veldoverwicht en controle, maar gaven de voorsprong in de slotfase toch uit handen. Tien minuten voor tijd maakte Willem II-spits Devin Haen er 1-1 van. Het was pas het tweede schot op doel van de Tilburgers.

AZ kwam die gelijke stand niet meer te boven, al kreeg spits Jizz Hornkamp nog een grote kans. Door het puntenverlies kan PSV dit weekend op gelijke hoogte komen met de Alkmaarders. Dan moet de ploeg van Peter Bosz eerst winnen van Sparta Rotterdam.