Bijzonder verhaal over Weghorst en Oranje onthuld: ‘Geen enkele speler zou dit doen’

Sjoerd Mossou is met een mooie anekdote gekomen over de keer dat voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. De journalist vertelt in VoetbalTijd hoe de boomlange spits, destijds speler van AZ, de uitverkiezing op karakteristieke wijze vierde.

Tijdens VoetbalTijd is Weghorst, zoals wel vaker in praatprogramma’s, onderwerp van gesprek. Mossou, te gast bij de show, geeft aan dat hij ‘zeer groot fan is’ van de aanvalsleider van FC Twente. “Het is altijd wat met die jongen. Kijk: normale mensen hebben een bepaald kader van emoties waar ze binnen blijven. Bij Wout is alles méér. Hij is verdrietiger dan jij en ik, hij is bozer dan jij en ik, hij is geloviger dan jij en ik. Álles is meer. Dat vind ik geweldig”, opent hij.

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De journalist van het Algemeen Dagblad typeert het gedrag van Weghorst met een ‘geweldige anekdote’. “Hij speelde toen bij AZ, toen kwam hij voor het eerst in beeld bij het Nederlands elftal. Toen zou tijdens een training bekend worden of hij geselecteerd zou worden voor Oranje. Toen had Weghorst met de fysiotherapeut of masseur afgesproken dat hij zijn duim moest opsteken zodra hij in de selectie zat.”

Mossou vervolgt: “AZ was volle bak aan het partijen. Toen zag Weghorst op een gegeven moment een duim omhoog langs de zijlijn, rende hij het veld uit en ging hij op z’n knieën vieren dat hij het Nederlands elftal gehaald had. Dat is typisch Wout Weghorst, geen enkele andere speler zou dat doen”, lacht hij.