Verrassend: Eredivisieclub haalt Sergio Padt terug naar Nederland

keert per direct terug in de Eredivisie. FC Utrecht heeft de 36-jarige doelman, die transfervrij was nadat zijn contract bij Ludogorets was ontbonden, voor twee seizoenen vastgelegd.

Maandag werd bekend dat de wegen tussen Padt en Ludogorets gingen scheiden. De Nederlandse keeper, die in 2021 bij de Bulgaarse topclub tekende en uiteindelijk vier keer het kampioenschap vierde, was zodoende transfervrij.

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FC Utrecht maakt gebruik van die status en voegt de ervaren sluitpost toe aan het keepersbestand. De geplaagde Domstedelingen beschikken nog altijd over Vasilios Barkas, maar namen afgelopen transferperiode afscheid van tweede doelman Michael Brouwer, die naar Sparta Rotterdam vertrok.

"12,5 jaar geleden wilde ik al naar FC Utrecht. Toen ging het uiteindelijk niet door, maar ik heb altijd een goed gevoel gehouden bij deze club. Dat het nu, zoveel jaar later, alsnog realiteit wordt, maakt me ontzettend blij en trots", aldus Padt.

Padt doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar brak bij Go Ahead Eagles door in het betaalde voetbal. Vervolgens haalde FC Groningen de doelman op. In het noorden beleefde de goalie een uitstekende tijd, waar hij zeven seizoenen onder de lat stond en de KNVB Beker won.