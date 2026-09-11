Dronken PSV-supporter zorgt voor grote paniek: hulpdiensten rukken uit

Een dronken PSV-supporter heeft donderdagavond voor chaos gezorgd na de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk (1-1) in de Champions League. Dankzij de beschonken man lag het treinverkeer tijdelijk stil in Eindhoven.

De PSV-fan zou op de rand van het perron hebben gezeten om te wachten op de trein, zo meldt onder meer het Brabants Dagblad. De man wist nog net op tijd bij het spoor vandaan te komen toen de trein het station binnenreed. Voor de machinist was dit echter niet goed te zien, waardoor hij de trein tot stilstand bracht en alarm sloeg.

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Onder meer de politie, brandweer en ProRail meldden zich op het station en startten een zoektocht naar de dronken man. Na enige tijd werd hij gevonden en achtte de politie hem verantwoordelijk voor het veroorzaken van de chaos. De supporter kreeg twee bekeuringen, waarvan één voor openbare dronkenschap, en een waarschuwing.