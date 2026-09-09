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Hansi Flick spreekt zich heel duidelijk uit over Feyenoord

9 september 2026, 21:23
Hansi Flick Barcelona Feyenoord
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick is van mening dat Feyenoord een goede wedstrijd heeft gespeeld in Camp Nou. Dat laat hij na afloop van het met 5-1 gewonnen duel duidelijk blijken in gesprek met Ziggo Sport.

FC Barcelona won woensdagavond ruim van Feyenoord. De Catalanen maakten fraaie doelpunten en scoorden er opnieuw vijf. Dat gebeurde afgelopen weekend ook al tegen Valencia (0-5 winst), tegen Rayo Vallecano (5-2 winst) en in de eerste wedstrijd van dit seizoen op bezoek bij Elche (0-5 winst). "Ik ben blij. Een goede start is belangrijk in de Champions League. Vandaag hebben we vijf keer gescoord, dus ik ben blij", reageert trainer Flick na afloop in gesprek met Ziggo-verslaggever Noa Vahle.

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"Maar ik moet ook zeggen dat Feyenoord echt goed heeft gespeeld", vervolgt Flick, die de Rotterdammers met name in balbezit een sterke indruk vond maken: "Aan de bal is het mooi om naar ze te kijken. De manier waarop ze spelen is heel rustig en ik hou van de stijl waarop ze voetballen."

Feyenoord deed het in voetballend opzicht aardig, maar had zich defensief gezien beter staande kunnen houden. De doelpunten werden in Camp Nou over het algemeen te makkelijk weggegeven door de Rotterdammers.

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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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Hans-Dieter Flick

Hans-Dieter Flick
Barcelona
Team: Barcelona
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (24 feb. 1965)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Barcelona
1
4
3
2
Stuttgart
1
2
3
3
Man City
1
2
3
4
Villa
1
1
3
5
Betis
1
1
3
6
Dortmund
1
1
3
7
Real Madrid
1
1
3
8
AEK Athens
1
1
3
9
Arsenal
0
0
0
10
Atlético
0
0
0
11
FC Bayern
0
0
0
12
Bodø/Glimt
0
0
0
13
Como
0
0
0
14
Fenerbahçe
0
0
0
15
Galatasaray
0
0
0
16
Lens
0
0
0
17
Liverpool
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
Napoli
0
0
0
20
PSV
0
0
0
21
Paris SG
0
0
0
22
Leipzig
0
0
0
23
Roma
0
0
0
24
Sabah
0
0
0
25
Shakhtar D
0
0
0
26
Slavia
0
0
0
27
Slovan
0
0
0
28
Sporting
0
0
0
29
Villarreal
1
-1
0
30
Club Brugge
1
-1
0
31
Lille
1
-1
0
32
Inter
1
-1
0
33
LASK
1
-1
0
34
Viking
1
-2
0
35
Porto
1
-2
0
36
Feyenoord
1
-4
0

Complete Stand

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