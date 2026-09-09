Zeer opvallend: UEFA toont één Feyenoord-speler niet in opstelling tegen Barça

Feyenoord opent woensdagavond de Champions League-campagne met de lastige uitwedstrijd tegen Barcelona. De Rotterdammers treden aan met een verrassende opstelling, waarin een basisplaats heeft. Kennelijk had de UEFA die tactische zet ook niet zien aankomen, zo blijkt tijdens het tonen van de opstellingen.

Giovanni van Bronckhorst koos ervoor om nieuwkomer López vanaf de aftrap te laten starten. Op papier werd de linkspoot geposteerd als linkbuiten, maar het is de vraag of de Spanjaard niet als extra verdediger gaat spelen.

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Hoe dan ook is de keuze van Van Bronckhorst verrassend. Zelfs zo verrassend dat de UEFA er geen rekening mee hield. Vlak voor de aftrap verschenen de opstellingen, zoals gebruikelijk, in beeld. Opvallend is dat de huurling van Real Sociedad, die sinds 17 augustus bij Feyenoord speelt, niet eens over een eigen portretfoto beschikte, in tegenstelling tot alle andere spelers.