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Zeer opvallend: UEFA toont één Feyenoord-speler niet in opstelling tegen Barça

9 september 2026, 19:00
Opstelling Feyenoord tegen Barcelona
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Feyenoord opent woensdagavond de Champions League-campagne met de lastige uitwedstrijd tegen Barcelona. De Rotterdammers treden aan met een verrassende opstelling, waarin Javi López een basisplaats heeft. Kennelijk had de UEFA die tactische zet ook niet zien aankomen, zo blijkt tijdens het tonen van de opstellingen.

Giovanni van Bronckhorst koos ervoor om nieuwkomer López vanaf de aftrap te laten starten. Op papier werd de linkspoot geposteerd als linkbuiten, maar het is de vraag of de Spanjaard niet als extra verdediger gaat spelen.

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Hoe dan ook is de keuze van Van Bronckhorst verrassend. Zelfs zo verrassend dat de UEFA er geen rekening mee hield. Vlak voor de aftrap verschenen de opstellingen, zoals gebruikelijk, in beeld. Opvallend is dat de huurling van Real Sociedad, die sinds 17 augustus bij Feyenoord speelt, niet eens over een eigen portretfoto beschikte, in tegenstelling tot alle andere spelers.

Geen Javi Lopez in opstelling
© Ziggo Sport
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Javi López

Javi López
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (25 mrt. 2002)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Real Sociedad
0
0
2026/2027
Feyenoord
2
0
2025/2026
Real Sociedad
0
0
2024/2025
Real Sociedad
29
0

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Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Man City
1
2
3
2
Villa
1
1
3
3
Betis
1
1
3
4
Dortmund
1
1
3
5
Real Madrid
1
1
3
6
AEK Athens
1
1
3
7
Arsenal
0
0
0
8
Atlético
0
0
0
9
Barcelona
0
0
0
10
FC Bayern
0
0
0
11
Bodø/Glimt
0
0
0
12
Como
0
0
0
13
Fenerbahçe
0
0
0
14
Feyenoord
0
0
0
15
Galatasaray
0
0
0
16
Lens
0
0
0
17
Liverpool
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
Napoli
0
0
0
20
PSV
0
0
0
21
Paris SG
0
0
0
22
Leipzig
0
0
0
23
Roma
0
0
0
24
Sabah
0
0
0
25
Shakhtar D
0
0
0
26
Slavia
0
0
0
27
Slovan
0
0
0
28
Sporting
0
0
0
29
Stuttgart
0
0
0
30
Viking
0
0
0
31
Villarreal
1
-1
0
32
Club Brugge
1
-1
0
33
Lille
1
-1
0
34
Inter
1
-1
0
35
LASK
1
-1
0
36
Porto
1
-2
0

Complete Stand

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