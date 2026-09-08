Ajax-fans smullen massaal van uitspraken Lamine Yamal over Feyenoord

Supporters van Ajax smullen massaal van de uitspraken die dinsdag op een persconferentie deed over Feyenoord. De Spaanse superster staat woensdag met Barcelona in de Champions League tegen de Rotterdammers.

Barcelona en Feyenoord openen hun Champions League-seizoen woensdagavond in het Camp Nou met een wedstrijd tegen elkaar. De aftrap van het duel staat gepland om 18.45 uur.

Yamal schoof dinsdag aan voor een persconferentie. Hij kreeg onder meer de vraag wat hij weet van Feyenoord. “Ik vind het leuk om tegen clubs te spelen waar ik nog nooit tegen heb gespeeld. Ik heb zin in de wedstrijd”, antwoordde de rechtsbuiten in eerste instantie.

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Yamal werd vervolgens uitgedaagd om meer te vertellen over Feyenoord. “Frenkie de Jong vertelde me dat hij voor Ajax is en dat dit de grote rivaal van Feyenoord is”, zei het toptalent, om er tot slot nog aan toe te voegen: “Ik kan me alleen hun stadion herinneren waar we vorig jaar met Spanje in de Nations League tegen Nederland speelden.”

Fans van Ajax gaan op social media massaal aan de haal met de uitspraken van Yamal. “Hij heeft geen idee wat Feyenoord is”, schrijft iemand bijvoorbeeld lachend op X. Een andere supporter voegt eraan toe: “Nederland is overal ter wereld de hoofdstad van Amsterdam. Rotterdam en Feyenoord zegt hem niets.”

Bij Barcelona lijkt men overigens bepaald niet beducht voor Feyenoord. Zo viel tijdens de persconferentie van hoofdtrainer Hansi Flick eerder op de dag geen enkele keer de naam van de Rotterdamse club.