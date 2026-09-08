Supporters van Ajax smullen massaal van de uitspraken die Lamine Yamal dinsdag op een persconferentie deed over Feyenoord. De Spaanse superster staat woensdag met Barcelona in de Champions League tegen de Rotterdammers.
Barcelona en Feyenoord openen hun Champions League-seizoen woensdagavond in het Camp Nou met een wedstrijd tegen elkaar. De aftrap van het duel staat gepland om 18.45 uur.
Yamal schoof dinsdag aan voor een persconferentie. Hij kreeg onder meer de vraag wat hij weet van Feyenoord. “Ik vind het leuk om tegen clubs te spelen waar ik nog nooit tegen heb gespeeld. Ik heb zin in de wedstrijd”, antwoordde de rechtsbuiten in eerste instantie.
Yamal werd vervolgens uitgedaagd om meer te vertellen over Feyenoord. “Frenkie de Jong vertelde me dat hij voor Ajax is en dat dit de grote rivaal van Feyenoord is”, zei het toptalent, om er tot slot nog aan toe te voegen: “Ik kan me alleen hun stadion herinneren waar we vorig jaar met Spanje in de Nations League tegen Nederland speelden.”
Fans van Ajax gaan op social media massaal aan de haal met de uitspraken van Yamal. “Hij heeft geen idee wat Feyenoord is”, schrijft iemand bijvoorbeeld lachend op X. Een andere supporter voegt eraan toe: “Nederland is overal ter wereld de hoofdstad van Amsterdam. Rotterdam en Feyenoord zegt hem niets.”
Bij Barcelona lijkt men overigens bepaald niet beducht voor Feyenoord. Zo viel tijdens de persconferentie van hoofdtrainer Hansi Flick eerder op de dag geen enkele keer de naam van de Rotterdamse club.
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Tsja, in 020 na 3 klote seizoenen en nu met pijn en moeite in de verfoeide Cenference Legue, kunnen ze hiervan eibdelijk eens smullen. Weet je nog wat Musiala zei over Feyenoord, aan de vooravond van het treffen in de Kuip met Beyern München? Vast niet. Hij kon geen enkele speler bij naam noemen. 24uur later gingen ze bij Bayern met 3-0 eraf. Haha Dat zal Barcelona echt niet gebeuren hoor. Maar vraag aan tegenstanders wie er bjj dat vreemdelingenlegioen uit Amsterdam speelt. Zouden ze het zo weten? Haha...denk het niet. Maar ach, als je het hiervan moet hebben in 020, maakt dat wel duidelijk hoe treurig het daar is.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tsja, in 020 na 3 klote seizoenen en nu met pijn en moeite in de verfoeide Cenference Legue, kunnen ze hiervan eibdelijk eens smullen. Weet je nog wat Musiala zei over Feyenoord, aan de vooravond van het treffen in de Kuip met Beyern München? Vast niet. Hij kon geen enkele speler bij naam noemen. 24uur later gingen ze bij Bayern met 3-0 eraf. Haha Dat zal Barcelona echt niet gebeuren hoor. Maar vraag aan tegenstanders wie er bjj dat vreemdelingenlegioen uit Amsterdam speelt. Zouden ze het zo weten? Haha...denk het niet. Maar ach, als je het hiervan moet hebben in 020, maakt dat wel duidelijk hoe treurig het daar is.