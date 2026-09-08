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Feyenoord-aanwinst mist kraker tegen Barcelona: 'Hij heeft een achterstand op de groep'

8 september 2026, 20:11
Giovanni van Bronckhorst
Foto: © Imago
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Reiss Nelson moet zijn rentree bij Feyenoord nog even uitstellen. De Engelse aanvaller is niet meegereisd naar Spanje voor de Champions League-kraker tegen FC Barcelona. Hoewel de benodigde werkvergunning van de zomeraanwinst inmiddels binnen is, vindt trainer Giovanni van Bronckhorst de ontmoeting in het miljardenbal nog te vroeg komen voor de nieuwkomer.

Feyenoord legde Nelson op Deadline Day transfervrij vast nadat zijn contract bij Arsenal met wederzijds goedvinden was ontbonden. Vanwege het ontbreken van de juiste papieren kwam de kersverse contractspeler afgelopen zaterdag nog niet in actie tijdens de uitwedstrijd tegen N.E.C. In aanloop naar het duel in Spanje gaf Van Bronckhorst een update over de inzetbaarheid van zijn pupil. "Nelson heeft zijn werkvergunning inmiddels binnen. Hij heeft wel een achterstand op de groep, dus deze wedstrijd komt te vroeg", verklaarde Van Bronckhorst dinsdag tijdens zijn persconferentie.

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Van Bronckhorst wil geen enkel risico nemen met de aanvaller en kiest ervoor om het met hem rustig op te bouwen. "We willen hem natuurlijk wel fit krijgen om het hele seizoen beschikbaar te hebben. We hopen hem tegen Utrecht beschikbaar te hebben", aldus de trainer. Die bewuste wedstrijd staat op zondag 20 september gepland. 

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Reiss Nelson

Reiss Nelson
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (10 dec. 1999)
Positie: AM (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Arsenal
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2026/2027
Feyenoord
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Inter
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Lille
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Man City
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